El tijarafero Ricardo García logra circunvalar la isla de El Hierro sobre esquí acuático

Ricardo García Castro, natural de Tijarafe, concluyó con éxito el pasado sábado la prueba de esquí acuático que tenía prevista. Este aventurero ha vuelto a poner toda la carne en el asador y ha vuelto a demostrar la gran resistencia física y psicológica que tiene, logrando circunvalar la isla de El Hierro sobre un par de esquís sin arnés de tiro y solo con la fuerza de sus brazos y piernas, se informa en nota de prensa.

Partió del pueblo pesquero de La Restinga, pasando por el Parador de Turismo, Puerto y Roque de Bonanza, Timigiraque, Puerto de la Estaca, Las Caletas, aeropuerto, Puerto de Los Cangrejos, Pozo de las Calcosas, La Maceta (donde se le hizo un recibimiento con fuegos artificiales y la lancha dio un par de vueltas),Frontera, Faro de Orchilla , Mar de las Calmas , para concluir en la ruta en La Restinga. A una velocidad aproximada de 20 nudos, en un tiempo difícil de superar: 2 horas 28 minutos y 18 segundos (según testimonio del juez deportivo que le acompañaba en la prueba y de todos los que componían el equipo).

El equipo estaba compuesto por dos embarcaciones: una de arrastre (lleva con una cuerda al esquiador) y otra de apoyo. En la de arrastre se encontraban el capitán que le ha acompañado en todas las pruebas que ha realizado a lo largo de su trayectoria deportiva, la ayudante del capitán, electricista, dos concejalas del Ayuntamiento El Pinar, dos componentes del Club Hilera, un seguidor de Ricardo natural de El Hierro y el juez que testifica la prueba. En la lancha de apoyo iba el otro capitán (nuevo en esta hazaña) un médico, una fisioterapeuta, una fotógrafo, una persona de salvamento, la encargada de seguridad y dos personas más que le suministraban los alimentos y bebida necesarios mediante un bichero (la lancha de apoyo se aproxima a Ricardo para suministrarle agua, plátanos, dátiles, con ese bichero,el riesgo está presente en estos actos ya que si la lancha se aproxima demasiado puede tirarle, y él debe de estar pendiente de las olas y con una mano recoger lo que le dan). Los botellines de agua los iba guardando en su chaleco ya que está bastante concienciado con el medioambiente y no quiere que caiga nada al mar.

A pesar del gravísimo accidente que sufrió en el 2012, que casi le cuesta la vida, Ricardo sigue planteándose metas y luchando por conseguirlas. Sus sueños son más fuertes que sus dolores.

En esta ocasión se encontró con varias dificultades, la pierna derecha le dolía y la tenía dormida, lo que le estaba ocasionando fuertes dolores que se mantuvieron a lo largo de toda la prueba. Haciendo casi milagroso el desenlace positivo de la misma, ya que tenía que apoyar toda la fuerza en su pierna izquierda.

"La médico que le acompañaba le ofreció medicación para calmar los dolores pero él se negó, no quiso, prefería aguantar los dolores", explican.

"Por otra parte, hubo otro susto al final casi de la prueba, la lancha de arrastre se quedó sin dirección, la cual pudieron reparar inmediatamente y no hacer que el desenlace fuera otro bien distinto al que estamos relatando. Pero ninguno de estos sucesos impidió a Ricardo realizar actos que le honran: en uno de los roques brindó la prueba a su capitán como él le llama y en honor a su padre fallecido arrojó unas rosas al mar. También tuvo un guiño para los componentes de su equipo, a pesar de estar dolorido y sin fuerzas agarró la cuerda con la boca y abriendo los brazos se lo dedicó a todos ellos", añaden.

La prueba ha sido posible gracias a la colaboración de las siguientes instituciones y empresas: ayuntamientos de Tijarafe, El Pinar y La Frontera,CIT El Hierro, Mabel Joyeros, Stenella Inmobiliaria, Coplaca, Neofix Fisioterapia, Frutas de El Hierro, Cooperativa del Campo de Frontera, Transhierro, Idami Obras SL, Restaurante la Maceta, Guachinche Aguadara, Restaurante Casa Juan, Restaurante Volcán del Hierro, Fitners Entrenamiento Personal, Los Roques de Salmor, Hotel Ida Inés, Centro de Buceo El Bajón, Volando La Palma, Sixty Media y Sonart.

"Este ha sido uno de los objetivos desde el 2012 . No solo demostrarse a sí mismo que podía recuperar su vida, sino que lo que pretendía es animar a que muchas otras personas vean que querer es poder, y mucha gente le ha seguido desde entonces, le ha animado a continuar con sus retos porque supone un ejemplo de superación y alienta a más personas para que suban su autoestima y piensen que todos podemos si nos lo proponemos", subrayan.

"Por todo ello esta prueba, como las que ha realizado después de su terrible accidente, van dedicadas a todas aquellas personas que han pasado por circunstancias similares y demostrar así que con voluntad y tesón todos somos capaces de recuperar y alcanzar nuestras ilusiones en la vida", destacan.

Como dice el propio Ricardo: "Los sueño deben intentar hacerlos realidad para que no queden estancados, en meros sueños".

En esta ocasión la prueba fue retransmitida en directo ya que un dron le acompañó en la mayor parte del trayecto y que se puede ver siguiendo este enlace:

https://www.facebook.com/329065523965599/posts/1186348791570597/?sfnsn=mo

"Todo ser humano desde niño sueña con grandes aventuras, pero en algún momento los grandes sueños mueren, nos conformamos con cualquier cosa, con menos en un momento perdemos todo lo que hemos soñado, construimos muros. Pero en realidad somos hijos de Dios y fuimos creados para grandes cosas, para grandes propósitos. Anda, sigue y no pares sin mirar cuántos tropiezos o errores has cometido, no pares de luchar, sigue tus metas y sueños para así llegar a ser un gran triunfador", concluye.