El sector comercial de La Palma solicita que “se agilice las solución de las incidencias” del ‘Bono Bonito’, se destaca en una nota de prensa de la Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma). La patronal palmera, señala,“ exige que se solucionen los problemas de un gran número de comercios a los que aún no se ha validado su inscripción y a los cuales se está perjudicando al no poder canjear los bonos con los que sus clientes acuden hasta sus establecimientos”.

La Federación de Empresarios de La Palma, se apunta en la nota de prensa “representante patronal de CEOE-Tenerife en la isla bonita junto con las principales ZCA (Zonas Comerciales Abiertas) de la Isla y las asociaciones comerciales que pertenecen a la entidad, en una reunión telemática de urgencia, han decidido solicitar a quien corresponda que se dedique todos los medios posibles para conseguir que el ‘Bono Bonito ‘pueda ser usado desde ya en todos los establecimientos comerciales de La Palma que han cursado la inscripción correspondiente para que el mismo puedan ser canjeados en sus establecimientos desde ya”.

Esta campaña del ‘Bono Bonito’, añade, “que tan buenos resultados obtuvo el año pasado, puesta en marcha por la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias y que este año está ejecutando la Cámara de Comercio de Tenerife, es una iniciativa muy importante para la Isla ya que el impacto económico que supone para el sector comercial de la Isla es grandísimo pues la venta de 30.000 bonos a 25 euros cada uno, que luego en los establecimientos tiene un valor de 50 euros, supone poner en el mercado un total de 1.500.000 euros para un sector comercial de La Palma que lo necesita y mucho”.

Sin embargo, apunta, “por varias incidencias que nadie acierta a saber exactamente lo que ha ocurrido, ha supuesto que a día de hoy, muchos establecimientos que desde el 3 de abril ya podían inscribirse para participar en dicha campaña, ni siquiera tengan el alta para participar y poder canjear esos bonos en sus establecimientos, lo que está causando un gran malestar entre la mayoría del sector y la queja constante que está recibiendo tanto Fedepalma como todas las asociaciones comerciales que están intentando ayudar al correcto desarrollo de la misma. La tardanza en validar las empresas está haciendo que todo el proceso sea muy lento, desde dar el alta, contestar las incidencias y solucionar las mismas, lo que está originando un gran malestar entre muchos comercios a los cuales ni siquiera les llega el requerimiento de subsanación o comunicación alguna”.

“No podemos”, señalan desde Fedepalma, “sino felicitar al Gobierno de Canarias por volver a sacar esta iniciativa para La Palma ya que es una ayuda que va a venir muy bien para reactivar al comercio de la Isla y a la economía en general, pero creemos que esta incidencia que hace que aún muchísimos empresarios y empresarias no tengan validada su participación, está suponiendo un gran perjuicio para muchos comercios a los cuales se presentan sus clientes con los bonos para comprar pero al no estar activados los mismos, deciden irse a otros comercios que si han podido verificar su inscripción en esta campaña”.

En la nota se apunta que “lo cierto es que, aunque muchos comercios han registrado su participación a través del mecanismo indicado, muchos de esos expedientes han desaparecido, lo cual motiva que no puedan participar en el ‘Bono Bonito’ con el perjuicio que esto les está ocasionando”. Así por ejemplo, añade, un empresario de El Paso indicaba recientemente que tiene reservas de clientes por “el valor total de lo que allí se pueden gastar, pero no puedo cobrarles porque lo querían pagar con el ‘Bono Bonito’ y aún mi establecimiento no sale registrado, con lo que corro el riesgo de que ese cliente se vaya a otro establecimiento y perder todas esas ventas”.

Desde Fedepalma y sus asociaciones comerciales, “no entran a valorar el origen del problema, pero si queremos que se solucione de manera urgente, que se busque el mecanismo para que todos los comercios puedan recibir su validación y empezar a canjear los bonos bonitos de manera urgente porque se está perjudicando a la mayoría de establecimientos que aún no han sido verificados en perjuicio de unos pocos que si están validados, para lo cual sólo pedimos que ya que tenemos una iniciativa tan buena, que va a reportar tantos euros para nuestra Isla, sólo queremos que se busque la solución de manera urgente por el bien de todos”.