En mis bolsillos, todas las derrotas que aceptamos, todas las mentiras que aprendimos y todas las noches que nos negamos.

En la calle, el instante es una fiesta. En las mesas de las terrazas, concurridas, se brinda porque es viernes en la tarde; y como todo viernes, la vida nos parece más sincera, más posible, más libre. La oscuridad de la noche cae sobre la ciudad; la piel se vuelve más cercana y el roce más intenso.

En mi mano, la novela de Eduardo Galeano, ‘La canción de nosotros’. En palabras de Hugo J. Verani (Revista de Crítica Literaria): Metáfora de un mundo en trance de destrucción y, ante todo, conciencia del lenguaje, búsqueda creativa a partir de los fragmentos del recuerdo y del deseo.

Dos jóvenes se besan. Dos adultos brindan. Una madre sonríe. La calle es vida en la intensidad y la cercanía social de la gente.

En mis bolsillos todos los años que cumplí, todas las piedras con las que tropecé, todas las veces que me levanté, todos los desgarros y todas las luchas. Pero también, todas las veces que amé, toda la desnudez de mis sueños cumplidos, todas las cicatrices de madrugadas bajo sábanas blancas, todas las sonrisas a las que me atreví.

Es viernes; la verdad de lo importante está en lo que somos, en lo que sentimos y vivimos. Afuera de nosotros, únicamente la realidad que no necesitamos. Hace tiempo que he dejado de intentar conquistar el instante, ahora, nada más, deseo deslizarme en él.

He encontrado un lugar en una tasca, en la terraza. Un barril que hace de mesa y dos sillas altas de madera. Ella no llegará hasta dentro de una hora. Le envío un mensaje. Mientras, he pedido una copa de vino, y al tic tac de cada sorbo, leeré ‘La canción de nosotros’.

Esta noche será noche de poetas. Y, aunque no sepamos rimar, al compás de una botella de vino nos embriagaremos en el roce de la piel, acercaremos el corazón, y en tanto que el mundo prosigue en su locura, nosotros seremos amantes de verso libre.

Andrés Expósito

