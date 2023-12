El PP de Breña Alta dice que CC se opone a crear una mesa de comercio e industria para impulsar el crecimiento del municipio

La portavoz del PP en Breña Alta, Melisa Rodríguez, ha lamentado que “CC no haya querido sacar adelante la propuesta en la que solicitábamos la creación de una mesa de comercio e industria para impulsar el crecimiento económico del municipio”.

Rodríguez, en una nota de prensa, señala que “los nacionalistas argumentaron que no tienen competencias para llevar a cabo esta acción, y que las cuestiones relativas a esta área se pueden debatir en los Consejos de Barrio, sin lugar a dudas un discurso absurdo y débil, que lo único que demuestra es que no van a aprobar ninguna propuesta que no venga de su partido, CC”.

Además, la portavoz del PP asegura que en “el Presupuesto Municipal existe una partida, que se denomina ‘Impulso para Tejido Empresarial, Socioeconómico y Empleo del municipio’, el equipo de Gobierno cuenta con un concejal de Comercio y se celebran comisiones de este área. Por lo que no entendemos que ahora quieran hacernos creer que no tienen competencias en este área, cuando ellos mejor que nadie saben que la Administración local es a la primera que acude el ciudadano para resolver sus dudas”.

Asimismo, el PP recuerda que “ya en el año 2022 el equipo de Gobierno actual tuvo que devolver una subvención para dinamizar la zona industrial, por no ser capaz de ejecutarla en tiempo y forma. Una situación que deja entrever, una vez más, la escasa planificación que existe por parte del grupo de Gobierno para llevar a cabo acciones dinamizadoras en el municipio”.

Por último, desde el PP defienden que “vamos a seguir trabajando y presentando iniciativas con el único fin de hacer de Breña Alta un municipio de presente, pero sobre todo de mucho futuro”.