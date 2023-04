Nuevo ‘ciclo vital’ para la Banda Municipal de Música de Breña Baja

La Banda de Música de Breña Baja vivió este viernes una importante jornada para su futura trayectoria. En un acto celebrado en la Casa de la Música del municipio, en el núcleo de San José, bajo la bajo la denominación 'Vitae Cyclum', los componentes de la banda y varias decenas de asistentes conocieron el nuevo proyecto de ampliación del edificio. Además, la Banda presentó su nueva y atractiva indumentaria.

El acto fue conducido por el cronista oficial de Breña Baja, Julio Marante, y contó con la intervención del alcalde Borja Pérez y de la arquitecta Saray González, así como del párroco local, Ángel Luis, que ofreció sus buenos deseos al proyecto. La Banda de Música interpretó obras de carácter clásico como el Ateneo Musical y contemporáneas como We will rock you, entre otras.

Marante realizó un detallado recorrido por la historia de la Banda Municipal deteniéndose especialmente en sus orígenes en los años noventa del siglo pasado y en el primer concierto ofrecido en 1999. El alcalde Borja Pérez felicitó a todos y todas las integrantes de la Banda por su implicación en la actividad cultural del Ayuntamiento breñusco a lo largo de los años, así como por su evolución.

“Espero de corazón que el proyecto que hoy se presenta sea el inicio de este nuevo ciclo, de un nuevo impulso que sirva para que la Banda de Música de Breña Baja siga creciendo como ha venido haciendo todos estos años”, afirmó el regidor.

“La Banda de Música es imprescindible para el municipio, para nuestra cultura. Merecen nuestra administración por el esfuerzo que han realizado, por haber superado momentos complicados, especialmente tras la pandemia. Han sabido mirar adelante y reinventarse. Ahora toca mirar al futuro con la ilusión que ofrece este nuevo proyecto”, añade Ana Trujillo, edil de Cultura.

La instalación será objeto de una próxima ampliación cuyo proyecto fue compartido y desgranado por la arquitecta Saray González. La intervención dotará a la Casa de la Música de nuevos espacios en las habitaciones del inmueble inicial, el edificado hace 123 años y cuya imagen original será respetada en el proyecto. Dicho espacios serán un despacho, recibidor de entrada, una sala de lenguaje musical, una sala de piano y otra sala de percusión, en este caso completamente insonorizada.

Mientras, la ampliación, construida a partir de la demolición del volumen creado en los años 90, albergará la sala de ensayo para la banda municipal, almacén para la instrumentación y aseos (uno de ellos, adaptado). Asimismo, se prevé el acondicionamiento de los tejados para evitar eventuales problemas de humedad en el interior.

La obra en su conjunto incorpora modificaciones a fin de garantizar la accesibilidad para personas con movilidad reducida en toda la instalación. Asimismo, se creará una entrada para vehículos desde la calle Vicente Cruz Gil que facilite la carga y descarga de los equipos de la banda municipal, sustituyendo a la actual de la Calle San José.

Finalmente, en presencia de Dolores Magdalena Carballo Rodriguez, se presentó la nueva indumentaria de la Banda, en la que destacan dos detalles: los puños verdes de la americana en referencia a la bandera breñusca y las rosas roja y blanca que rematan la corbata.