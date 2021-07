CC asegura que el complejo Deportivo ‘El Jable’ de Los Llanos lleva “10 años vegetando por culpa de Noelia García”

"El Complejo Acuático Deportivo ‘El Jable’ de Los Llanos de Aridane es otro de los proyectos que sufren el abandono de Noelia García y su equipo. El mamotreto inacabado en el que se ha convertido ‘El Jable’, al igual que el mamotreto inacabado del Parque Cultural Islas Canarias, son el único legado de 10 años de gobierno de la alcaldesa”, señala el portavoz nacionalista, Fran Montes de Oca. “Ni una sola obra importante se ha hecho en este municipio en todo este tiempo”, señala.

"Las obras para construir un complejo deportivo de 10.000 metros cuadrados con piscinas, salas de fittness, saunas y pistas de pádel, se iniciaron en el septiembre del año 2007, bajo mandato del alcalde Juan Ramón Rodríguez Marín, pero la crisis de 2008 afectó de lleno a la empresa adjudicataria, que continuó con los trabajos hasta abril de 2009, fecha en la que la decidió paralizar la obra de manera unilateral y sin seguir el procedimiento legalmente establecido", recuerda.

"Sin embargo, ya con Noelia García como alcaldesa, se pudo resolver el contrato con la empresa para adjudicar nuevamente la obra y finalizarla, pero no se hizo nada hasta 2019. Nos preguntamos por qué se tardó 10 años en resolver el contrato. Si no es por dejadez y falta de gestión, ¿qué otro motivo puede ser?”, plantea el portavoz de CC.

"En 2013, con la obra ya paralizada, el Ayuntamiento comunicó a la empresa adjudicataria su intención de resolver el contrato. Sin embargo, esperaron hasta 2018 para llevar al pleno ese acuerdo de resolución de contrato. Es decir, tardaron 5 años en hacer un trámite, que, por otra parte, era necesario para empezar a desbloquear esta obra", apunta.

“Desde 2011 hasta 2018, Noelia García tuvo 7 años para hacer un par de trámites vitales para desbloquear esta obra y volverla a adjudicar, pero así es como gestiona los asuntos este grupo de Gobierno: con lentitud y poco interés porque las cosas salgan adelante”, lamenta Montes de Oca.

“Pero si ya es grave la lentitud con la que han actuado Noelia García y su equipo, más grave aún es la dejadez que han demostrado. Y es que, para colmo de mala gestión, como no se comunicó la resolución del contrato a la empresa en el tiempo y forma que exige la legislación, el procedimiento caducó y tuvo que iniciarse de nuevo toda la tramitación en 2019”, añade.

"Ahora, ya han pasado más de dos años desde que se resolvió el contrato y en todo este tiempo no se ha hecho ni una sola gestión para volver a sacar la obra a licitación y concluirla. Si el Ayuntamiento no tiene fondos para afrontar la obra, que los pida, que busque financiación y que se mueva para que las cosas se hagan”, plantea el portavoz de CC. “Que pida dinero al Cabildo que, no en vano, el Mariano Hernández es presidente y concejal de Los Llanos”, recalca. “Lo que no puede ser es que la justificación para no hacer nada durante 10 años sea decir que la culpa es de los que estaban antes”.

“¿A qué está esperando este equipo de gobierno para ponerse a trabajar y sacar las cosas adelante?”, pregunta. "Es posible que la alcaldesa esté acumulando proyectos a medio acabar para retomarlos todos más cerca de las elecciones, porque el Ayuntamiento de los Llanos está dejando sin ejecutar, año tras año, gran parte del presupuesto y hace escasamente unas semanas ha incorporado lo no gastado hasta ahora para hacer obras el año que viene, justo antes de las elecciones", apunta.

“El año que viene volverán las promesas y los anuncios de proyectos que nunca se ejecutarán, pero los vecinos y vecinas de Los Llanos no quieren más propaganda ni fotos de autobombo sino hechos, gestión y soluciones”, advierte Montes de Oca.

“Somos conscientes de que ahora mandará a algún concejal a contestarnos diciendo que toda la culpa es de CC y nos preguntamos hasta cuándo va a seguir usando esa excusa para ocultar que lleva 10 años sentada en el sillón de alcaldesa; 10 años en los que en Los Llanos no se ha hecho ninguna infraestructura importante o que genere empleo, ni tampoco han sido capaces de terminar las que estaban a medias cuando llegaron al Ayuntamiento. ¿Es que 10 años no dan para hacer algo?” , concluye.