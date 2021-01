CC solicita que se repare la tubería que ha dejado sin agua a unas 60 familias de Montaña Tenisca

El Comité Local de Coalición Canaria (CC) en Los Llanos de Aridane asegura en nota de prensa que “cerca de sesenta familias del barrio de Montaña Tenisca llevan más de una semana sin agua y lo que más temen es que el grupo de Gobierno del Ayuntamiento pretende asfaltar el Camino La Caldera el próximo lunes y dejar sin reparar la rotura de una tubería que es propiedad de esa comunidad de vecinos”.

“Se trata de una tubería instalada desde hace bastantes años por dicha comunidad y que debido a las obras de reposición de servicios y repavimentación, que el Ayuntamiento tiene adjudicadas en el Camino La Caldera ha sido dañada con lo cual el abastecimiento de agua a todas esas viviendas se ha visto interrumpido a partir de ese momento. Debido a las intervenciones de Coalición Canaria en dos plenos solicitando al grupo de Gobierno una respuesta a este problema, accedió de manera transitoria a reponer el suministro con agua municipal, pero desde hace escasos días han suspendido ese suministro”, afirma.

“En gran parte se trata de personas mayores a las que conectar su vivienda a la red municipal, con los requisitos que actualmente exige el Ayuntamiento para la conexión alcanza cantidades de dinero inasumibles. Llevan tres meses intentando reunirse con la señora alcaldesa y no ha sido posible, y ante las formas autoritarias del concejal de obras no atendiendo a razones, es por lo que se han dirigido a representantes de Coalición Canaria con el objeto de que sus concejales en la corporación municipal puedan intervenir nuevamente para encontrar la solución de este problema”, dice.

“Resulta impensable que el Ayuntamiento haga caso omiso a la preocupación de esos vecinos y vaya a ocasionar un perjuicio económico y patrimonial a esas familias que a corto medio plazo puede revertirse en contra del Ayuntamiento. Es demostrable que hasta que comenzaron las obras el agua llegaba con normalidad a las viviendas y es a partir del comienzo de las mismas cuando aparece el problema de falta de abastecimiento, con lo cual el ayuntamiento no puede eludir su responsabilidad subsidiaria. Parece totalmente ilógico que el Ayuntamiento ordene el asfaltado y días más tarde tenga que autorizar la apertura de una zanja para subsanar el problema pues los vecinos, propietarios de esa agua, no van a permitir que se pierda bajo el asfalto”, subraya.

“Por todo ello, desde Coalición Canaria de Los Llanos de Aridane, a través de sus concejales en el Consistorio, se hace un llamamiento a la sensatez y se solicita al grupo de Gobierno local que no cometa ese error a sabiendas de que puede evitarlo y asuma su responsabilidad, ya que los vecinos afectados no son ni los indicados, ni los responsables de la reposición de la tubería, que venía funcionando con normalidad. Entendemos que al haber una empresa adjudicataria, esta tendrá entre otros proyectos, uno de seguridad y salud en el entorno de la obra, que no cubre cualquier incidente que le ocurra a alguna persona ajena a la misma, y por otro lado consideramos que en un proyecto de estas características, que puede afectar a servicios privados instalados hace más de cinco décadas, debe contemplar una partida para la reposición de dichos servicios ante la posibilidad de que a lo largo de la fase de ejecución estos puedan ser dañados”, concluye.