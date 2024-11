El Paso lanza una campaña para concienciar sobre el respeto a los cultivos tradicionales

El Ayuntamiento de El Paso ha puesto en marcha una campaña de concienciación bajo el lema “Respetemos nuestra tierra y a quien la trabaja”. Esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger los cultivos tradicionales, como las castañas y almendras, que forman parte de la economía local y de la identidad cultural del municipio, informa en nota de prensa.

El alcalde de El Paso, Eloy Martín, señala la relevancia de esta iniciativa para la protección de los recursos agroforestales: “Los almendreros y castañeros son un símbolo de nuestro paisaje e historia, pero también un recurso económico para muchas familias. Cada año, los agricultores locales dedican tiempo y dedicación a mantener estas fincas. Con esta campaña, queremos hacer un llamamiento al civismo y al respeto a su valiosa labor, especialmente en esta época del año cuando los robos tienden a aumentar”.

La campaña se promueve en respuesta a las denuncias sobre hurtos durante la temporada de recolección. El concejal de Sector Primario y Seguridad, Gustavo Concepción, enfatiza: “Ver castañas en el suelo no significa que estén abandonadas, es la forma natural de recolección. Pedimos a la ciudadanía que respeten estos cultivos, ya que no son de libre disposición, sino el fruto de trabajo que complementa la renta familiar. Además, queremos recordar que la recolección no autorizada en propiedades privadas es un delito”.

Acciones y mensajes de la campaña

La campaña se desarrollará a través de varias acciones que buscan llegar a todos los sectores de la sociedad: material gráfico (carteles, folletos e infografías), publicaciones en redes sociales corporativas, videos testimoniales, charlas educativas y paneles informativas en zonas agrícolas.

Los mensajes serán directos y cercanos para fomentar la colaboración ciudadana:

· Cada castaña y almendra tiene valor

Son el fruto del esfuerzo y sustento de los agricultores y agricultoras de El Paso. Cada cultivo tradicional es parte esencial de la economía local y complementa los ingresos de muchas familias.

· Nuestros agricultores trabajan para mantener las fincas

Mantener estas tierras y cosechas exige tiempo, recursos y dedicación. Su labor preserva nuestra historia agrícola y fortalece el arraigo cultural de nuestra comunidad.

· La tradición y el paisaje están en riesgo

Los castañeros y almendreros son símbolos de nuestra identidad y de los paisajes que todos disfrutamos. Si los robos continúan afectando la rentabilidad de estas explotaciones, podríamos enfrentar el abandono de cultivos, la degradación del paisaje y la pérdida de nuestras tradiciones.

· Tu respeto es clave

La recolección no autorizada es un delito con sanciones legales. Todos y todas somos responsables de informar y denunciar cualquier actividad sospechosa. ¡No seas cómplice, sé parte de la solución para proteger el futuro de nuestro sector primario!

Llamamiento a la responsabilidad colectiva

Por todas estas razones, desde el Ayuntamiento de El Paso hacemos un llamamiento a la responsabilidad ciudadana: “Nuestro sector agrícola trabaja para preservar los cultivos tradicionales, fomentando el relevo generacional e incentivando a los jóvenes que aman el campo a encontrar en él una oportunidad profesional. En este sentido, las actitudes que ponen en riesgo estos cultivos tampoco ayudan, por lo entre todos debemos contribuir, respetando las fincas, apoyando a nuestros agricultores e informando sobre cualquier actividad sospechosa. Solo así garantizaremos que estos cultivos sigan siendo un pilar de nuestra identidad local”, concluyen.