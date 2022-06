MAE solicita que el Aeropuerto de La Palma lleve el nombre de Alonso Pérez Díaz

Mazo Agrupación de Electores (MAE) presentó en días pasados una moción al pleno del Ayuntamiento de Villa de Mazo para que instara al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a iniciar “la tramitación del expediente que concluya en denominar” al Aeropuerto de La Palma ‘Alonso Pérez Díaz, explica en nota de prensa Julián Delgado, concejal de MAE.

“Un 11 de junio del año 1876 nació en Villa de Mazo don Alonso Pérez Díaz. La vida y obra de este insigne macense ha sido reconocida de distinta forma por su pueblo. Primero como hijo predilecto del municipio y después dando su nombre a la biblioteca municipal. Fuera de nuestro municipio, también recibió el homenaje del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y en Santa Cruz de La Palma lleva su nombre un instituto de educación secundaria”, recuerda.

“Su trayectoria académica, profesional y política siempre estuvo sostenida en valores personales a los que nunca renunció y que fueron la base de sus logros en esas facetas. No es el lugar ni pretendo hacer una semblanza de la obra en general, ni particularmente los beneficios que, en su condición de diputado en las Cortes, consiguió para La Palma y para el resto de islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife”, dice.

“Permítanme compartir en este escrito el recuerdo de las conversaciones que mantenía con mi abuela María, la cual me hablaba de don Alonso Pérez Díaz, ya que compartió varias experiencias políticas con mi abuelo Tomás Yanes Rodríguez, delegado del gobierno de la República. Fue en la Semana Roja cuando las tropas franquistas tomaron La Palma y ambos fueron encarcelados”, relata Delgado.

“Convencidos de que es merecedor de un reconocimiento que aún está por llegar, los concejales de Mazo Agrupación de Electores (MAE) presentamos una moción al pleno del Ayuntamiento de Villa de Mazo para que instara al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a que inicie la tramitación del expediente que concluya en denominar al aeropuerto de esta isla, Aeropuerto de La Palma Alonso Pérez Díaz”, apunta.

“La moción no fue aprobada al votar en contra los concejales del PSOE y del Partido Popular. Se encontraban presentes en el salón de plenos municipal los allegados de don Alonso Pérez Díaz, a los cuales les fue difícil de entender el voto negativo del grupo de Gobierno. El acuerdo de haberse adoptado suponía solicitar a la Administración competente, que iniciara un expediente con ese fin, que además implicaría el pronunciamiento en el trámite de consulta del resto de Administraciones Públicas interesadas, como es el Cabildo de La Palma. No suponía ningún gasto económico ni asumir obligación alguna. Sin embargo, la mayoría gobernante en el Ayuntamiento negó la posibilidad de que se incoara un expediente que podría acabar denominando el aeropuerto de la isla con el nombre de un hijo del municipio. No es entendible y produce dolor y lástima que seamos nosotros mismos, como representantes del pueblo, quienes no tengamos la altura de miras y generosidad que tuvieron corporaciones municipales anteriores, incluida la no elegida democráticamente”, subraya.

“La población es un requisito esencial para la existencia de un municipio. La defensa de los intereses municipales implica el reconocimiento, respeto y puesta en valor de sus habitantes, debiendo guardarse proporcionalidad entre la relevancia de estos y su reconocimiento por las instituciones, es decir, los legítimos representantes de aquellos. Cuando como en el presente caso se rompe el nexo entre la relevancia de un macense y el reconocimiento por parte de los que dirigen su Ayuntamiento, nos preguntamos a qué intereses responden y si deben obediencia al pueblo que los eligió y su historia, o a otros entes ajenos a Villa de Mazo”, se pregunta.

“Nuestro compromiso sigue en pie. Es cuestión de disponer de la mayoría democrática para ello”, concluye.