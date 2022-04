Nazco (PSOE): “Aprobamos los presupuestos de 2022 por responsabilidad y respeto a Los Llanos”

“El grupo Socialista del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha dado su respaldo en pleno a los Presupuestos de 2022 por responsabilidad y respeto al municipio que representa. Actuamos con altura de miras, pensando en el interés general, en el momento más crítico de nuestra historia reciente, a pesar de que el Gobierno municipal del Partido Popular ha desdeñado estos valores democráticos a la hora de presentar las cuentas municipales, obviando todas y cada una de nuestras propuestas que mejorarían sustancialmente los Presupuestos en favor de las personas que peor lo están pasando en uno de los momentos más críticos de nuestras vidas”, informa en nota de prensa.

Así lo ha manifestado el portavoz del grupo municipal Socialista, Robert Nazco, quien ha puesto el acento en el “sentido de municipio” que impera en este voto afirmativo, como “en todas las políticas que desarrollan los socialistas en el conjunto de las nación, trabajando con sentido de Estado, y de la que suele carecer el Partido Popular”. “Un voto en contra, en un grave momento de crisis como el que estamos atravesando, no lo tendrán por nuestra parte. Porque sabemos que lo importante es poner la mayor cantidad de dinero público en la calle lo antes posible”, añadió.

Nazco señala que ante la mayor catástrofe natural sufrida en La Palma, “apostamos por estar cerca de las personas y con la responsabilidad que nos exige este tiempo de incertidumbre que vivimos, frente a quienes continúan habitando en la caverna, olvidando que la democracia es atender a la diversidad y pluralidad de ideas y propuestas que están representadas en el salón de plenos”. “Lamento decir que el Gobierno municipal está cada vez más solo y, lo que es más grave, está dejando más solos que nunca a los vecinos y vecinas de Los Llanos de Aridane con esta forma de entender la política”, añadió.

El portavoz socialista ha vuelto a lamentar que el grupo de gobierno se quisiera subir el sueldo más de un 2%, mientras Los Llanos de Aridane padecía las consecuencias del volcán. “Está bien rectificar. Pero el mero hecho de haberlo plasmado en unos presupuestos, porque el dato está escrito, da mucho que pensar”.

Nazco recalca que en un momento en el que “podríamos esperar unidad, consenso, trabajo en equipo, el Gobierno del PP ha apostado por tirar hacia adelante, sin considerar nuestras propuestas, que solo vienen a aportar y a enriquecer este documento”. “Este es un presupuesto que no representa a la otra mitad de la ciudadanía que no les votó, y que está aquí representada por los grupos de la oposición. Y cuando se gobierna, se ha de gobernar para el conjunto de la población, no para lo elegidos”.

El portavoz del principal grupo de la oposición lamenta que el Gobierno del PP haya perdido la oportunidad de demostrar con hechos y no con palabras vacías, “como las que tienen acostumbrados al conjunto de la ciudadanía, que otra forma de hacer política es posible, dando ejemplo de escucha, diálogo, consenso y participación para sumar en favor de Los Llanos de Aridane”. “Nuestras enmiendas, que rechazaron de pleno, no planteaban aspectos imposibles, sino llegar con músculo social a todas aquellas personas y colectivos que peor lo están pasando”.

Nazco recuerda que el PSOE solicitaba más ayudas para el tejido comercial, doblemente castigado por la pandemia y, posteriormente por el volcán, que mantiene a las empresas y autónomos del municipio en una situación muy difícil. Ayudas para el sector del taxi, muy castigado y del que dependen muchas familias. Ayudas para las protectoras de animales, que han demostrado en esta crisis, su vital importancia, tanto para el cuidado de animales domésticos como de compañía. Ayudas para el alquiler. Adquisición de suelo para la construcción de viviendas públicas. Subvenciones para las conexiones a los suministros básicos. Y dotar al servicio de limpieza de material de trabajo digno.

“En definitiva, propuestas para poner en el centro de la gestión pública a quienes la crisis provocada por el volcán y la pandemia ha desplazado a los márgenes. Y a pesar de la negativa del Partido Popular a su aprobación, vamos a seguir trabajando para que se hagan realidad porque defendemos no solo que son necesarias, sino urgentes para la reconstrucción”, concluye.