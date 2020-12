El PP de Tijarafe pide al equipo de Gobierno el borrador del presupuesto 2021

El Partido Popular (PP) de Tijarafe, a través de su portavoz, Dácil Pérez González, ha pedido al equipo de Gobierno, durante el último pleno, que les haga llegar a la oposición, el borrador de los presupuestos de 2021, indica en una nota de prensa.

Pérez González señala que la respuesta por parte del Ejecutivo local fue que “podíamos, desde la oposición, trabajar en el presupuesto 2021, con el presupuesto 2020. Una situación que no comprendemos, porque los presupuestos se tienen que aprobar en tiempo y forma y evidentemente es el Grupo de Gobierno el que debe elaborar el borrador desde el que la oposición trabajará. Estamos a finales de diciembre y aún no conocemos el borrador, por lo que empezaremos otra vez el año sin aprobarlos”, apunta. Desde el PP recuerdan que “el Ejecutivo lleva dos años consecutivos aprobando los presupuestos en agosto. Una actitud de irresponsabilidad, y más este año en el que muchos tijaraferos están teniendo que hacer frente a las duras consecuencias de la pandemia. Por lo que le pedimos al equipo de Gobierno que se ponga las pilas, porque no podemos perder el tiempo. Esperamos que este año el presupuesto 2021, que ya debería estar aprobado o a punto de aprobarse, no llegue en agosto como en los años anteriores”, añade.

Por último, desde el PP indican que “vamos a seguir en la línea marcada de sumar, aportar y trabajar para que ningún tijarafero se quede atrás durante esta crisis. Estamos aquí para trabajar juntos en los presupuestos municipales como siempre, pero en tiempo y en forma que es lo único que pedimos”.