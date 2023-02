El investigador palmero Horacio Concepción García ha presentado en la tarde de este sábado, en el Mercadillo de Puntagorda y en el marco de las Fiestas del Almendro, su nuevo libro ‘En el corazón del Pino, Puntagorda (siglos XVI-XIX). El acto ha contado con participación del alcalde del municipio, Vicente Rodríguez, y la consejera de Educación del Cabildo, Susana Machín.

Vicente Rodríguez señaló a este periódico que se trata de “un libro muy importante y significativo para el municipio”.

Horacio Concepción explica en la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, a la que pertenece, que en el ‘En corazón del Pino, Puntagorda (siglos XVI-XIX)’, la unidad de tiempo necesaria para manifestar algunos destellos del legado histórico y tradicional de Puntagorda abarca desde el siglo XVI hasta el XIX; desde la creación de la parroquia de San Amaro, hasta los conflictos generados en la centuria del Diecinueve por la falta de tierras para los campesinos y el aprovechamiento de los recursos forestales. “Evidentemente la religión jugó su papel muy importante pero también actividades como la extracción de brea o pez y de madera, tan incesante en siglos pasados, las cuales estaban indiscutiblemente unidas al progreso de Puntagorda, pero que a su vez modificaron su entorno natural. En la explicación del elucidario de la historia del territorio de Puntagorda no hay un factor unilateral, porque no lo dominaron solamente los numerosos incendios que asolaron su territorio, ni las plagas de langosta, ni el hambre y la miseria, ni ese espiritualismo hacia san Mauro por el que son glorificados los vecinos, es decir, no hay un único elemento determinante sino todos ellos en estrecha relación con el medio que los rodeaba, la tierra de Puntagorda”, añade. Esta obra, subraya, “pretende ser un tránsito por el pasado de sus gentes y de su territorio para observar y comprender las causas y consecuencias de su presente y el manto que envuelve sus raíces”.

Asimismo, dentro del programa de las Fiestas del Almendro, este sábado se han celebrado la III Ruta de Interpretación ‘Caminando entre almendreros’ guiada por Manuel Pérez Rocha, el XX Concurso de Cascada de Almendras, así como la elaboración y degustación de dulces con almendras a cargo de la Asociación de Mayores de San Mauro Abad.