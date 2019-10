El Casco Histórico adelanta la ‘Noche de Las Estrellas’ para evitar “confrontación”

La Asociación de Empresarios Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma ha decidido modificar la fecha prevista para la celebración de la Noche de Las Estrellas “apostando por la cooperación entre zonas comerciales”, explican.

“Después de reunirnos con representantes del sector comercial, y representantes de los ayuntamientos de Breña Alta, Santa Cruz de La Palma y Cabildo Insular, hemos decidido anticipar la celebración de la Noche de Las Estrellas del sábado 7 al viernes 6 de diciembre de 2019”, indican los empresarios. “A pesar de que la fecha estaba fijada desde principio de año en nuestro calendario – apuntan -, el cambio lo hemos hecho de manera excepcional en esta edición con el objetivo de evitar la confrontación y apostar por la cooperación entre zonas comerciales vecinas”.

Según la Asociación de Empresarios, quieren “alejarse de posturas intransigentes que castigan al sector. La posición de Breña Alta no fue flexible y nosotros como empresarios no podemos más que ceder por el bienestar social y empresarial no solo de nuestros asociados sino también de la isla”.

“Aun así – continúan los empresarios -, hemos solicitado a la administración el compromiso real de realizar una agenda insular de eventos que, de cara al futuro, evite esta clase de inconvenientes”.

Desde la Asociación de Empresarios Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma concluyen diciendo que “en próximas ediciones, tal y como venimos haciéndolo al menos en los últimos 9 años, mantendremos la propuesta de realizar la Noche de Las Estrellas, uno de nuestros eventos más importantes, el primer sábado de diciembre”.