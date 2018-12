El PP reclama al Gobierno de la capital "que no oculte la grave situación jurídica" de la zona industrial de Mirca

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a través de su portavoz, Juanjo Cabrera, reclama al grupo de Gobierno (PSOE-CC), “especialmente al alcalde, Sergio Matos, que deje de ocultar la realidad de la zona industrial de Mirca y sea transparente al explicar la situación jurídica del polígono, sobre todo cuando se reúne con los propietarios de las parcelas”, indica el PP en una nota de prensa.

Cabrera Expone que “en la sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2018 a favor de la instalación de la estación para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Mirca, queda claro que no se admitió a trámite el recurso de casación presentado por otra entidad por encontrarse fuera de plazo, un aspecto formal que no debe desviarnos del fondo del asunto y que no es otro que en esta zona industrial no podrá instalarse ninguna otra empresa hasta que la totalidad del polígono esté urbanizado”.

El portavoz popular explica que, “a partir de esa resolución judicial, hace casi un año, la interpretación jurídica para otorgar licencias en este polígono han cambiado de forma radical, tal y como se demuestra en informes emitidos por los propios técnicos municipales, de los que el grupo de Gobierno es plenamente consciente”.

Sin embargo, se apunta en la nota, Cabrera se muestra “sorprendido y preocupado tras escuchar en una emisora de radio local cómo Sergio Matos restaba importancia a la situación del polígono de Mirca y negaba que la zona industrial tuviera que ser urbanizada en su totalidad para dar licencias a nuevas empresas. Estas afirmaciones sugieren que, en la reunión mantenida con los propietarios de las parcelas, el grupo de Gobierno evitó hablar de la situación jurídica del polígono, ocultando información por intereses partidistas”.

Juanjo Cabrera expone que “este encuentro, el primero que se produce en los últimos tres años, se celebró gracias a una propuesta del Partido Popular que forzó su convocatoria, pero la idea, al menos la nuestra, era que se aprovechara esta reunión para buscar una solución de fondo al polígono y no para intentar quedar bien con una inversión a última hora en luminarias, gracias a una subvención de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias”. Una actuación “que no decimos que sea mala, al contrario, favorecerá a los que ya tienen instalada una empresa, pero que no cambiará lo más mínimo a los que no tengan urbanizados sus terrenos”. subraya. “Y lo peor es que seguirán así de por vida si no se hace absolutamente nada”, sostiene Cabrera.

El portavoz popular defiende que “las personas que realizaron en su día un importante desembolso económico para comprar una parcela en el polígono industrial de Santa Cruz de La Palma, tienen toda la legitimidad para saber en qué condiciones se encuentra en estos momentos su propiedad, por lo que rechazamos que desde el Gobierno municipal se esté ocultando esta situación”.

Por último, Cabrera recuerda que el grupo Popular presentó el pasado mes de agosto “una alternativa para desbloquear el desarrollo de esta zona industrial, una propuesta que ni tan siquiera han tenido en cuenta”.