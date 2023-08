El ‘Barco a Venus’ desembarca en Santa Cruz de La Palma el 18 de agosto

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma propone para una nueva cita musical en la capital palmera para este verano, indica en un nota de prensa. La banda ‘Barco a Venus’, señala, desembarcará el viernes, 18 de agosto, en la plaza de Santo Domingo, a las 21:00 horas para hacer bailar a generaciones de fans de Mecano con su tributo y homenaje a la mejor banda de pop español.

Este concierto, añade, de carácter gratuito, forma parte de la programación prevista desde el área que dirige el edil Raico Arrocha en el marco de la iniciativa ‘Nos vemos en la plaza’, con la que se pretende ofrecer propuestas musicales en directo en diferentes espacios públicos al aire libre de la capital de la Isla. Un espectáculo que, en palabras de Arrocha, se quiere hacer partícipe tanto a la población palmera como a los visitantes que se encuentren estos días de vacaciones.

La calidad de ‘Barco a Venus’, se apunta en la nota, viene avalada por la experiencia de los cinco componentes de esta formación nacida en 2012 en la escena tinerfeña y que, tras varios años de trayectoria, ofrecen un espectáculo con un repertorio que traslada al público hasta la movida madrileña con temas como En tu fiesta me colé, Hoy no me puedo levantar, Maquillaje o Cruz de Navajas, entre otros.

Abriendo esta velada, cocncluye, les acompañará también 'Los Stereos', una banda que también hace las delicias del público versionando canciones muy conocidas de éxitos de las últimas décadas.