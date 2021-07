Tony Acosta (CC): “El caos generado por el Ayuntamiento este fin de semana en la capital se podría haber evitado con un mínimo de organización”

El grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma pide en un comunicado al grupo de Gobierno que "salga a dar la cara y pida disculpas por el caos que generó el corte de vías el pasado fin de semana para la celebración del triatlón. Con un mínimo de planificación y organización se habría evitado, pero la improvisación constante es el lema de este equipo de gobierno”, lamenta el portavoz nacionalista, Tony Acosta.

“No entendemos por qué se mantuvo el triatlón cuando el resto de actividades, tanto en Santa Cruz de La Palma como en otros municipios, se cancelaron debido al preocupante repunte de contagios por Covid de la última semana”, plantea.

“Pero, más allá de que celebrar el triatlón haya sido una decisión cuestionable, la organización de un evento de este tipo requiere, además de estrictas medidas sanitarias, una planificación de entradas y salidas alternativas a las zonas afectadas por los cortes de circulación y esa planificación no existió”, añade.

"El corte de varias vías sin plantear otras alternativas dejó a muchos vecinos y vecinas aislados en sus casas, sobre todo a aquellos que tienen problemas de movilidad y no pueden recorrer a pie grandes distancias. Es inexplicable que se cortara el paso también a los taxis, dejando a muchas personas sin ninguna otra alternativa para desplazarse”, señala Acosta.

"La falta absoluta de organización generó un colapso del tráfico durante horas y hasta la Policía Local se vio desbordada, porque no tenía alternativas para dar una salida a los centenares de vehículos que llegan cada día a la capital a los que se sumaron las personas que vinieron expresamente a ver o a participar en la prueba deportiva", asegura.

"El desastre fue mayúsculo y generó angustia y enfado entre los muchos afectados, pero también entre los pequeños comerciantes que vieron que, lejos de ganar clientela con la celebración de la prueba deportiva, la perdieron por el colapso del tráfico", dice.

"Necesitamos que se promuevan actividades para resucitar una economía local que está en peligro de muerte, pero si no se hace bien, si los concejales implicados no hacen su trabajo, el efecto es justo el contrario y los perjudicados son los de siempre: unos comercios que ya no aguantan más las improvisaciones de un Ayuntamiento sin rumbo”, advierte Tony Acosta.