Yaiza Cáceres toma posesión como nueva alcaldesa de Tijarafe

Yaiza Cáceres (CC) ha sido investida como nueva alcaldesa de Tijarafe en un pleno celebrado este sábado, 9 de septiembre, en el que asumió su nueva responsabilidad con el compromiso de seguir trabajando para que el municipio “continúe en la senda del progreso social y económico, intentando mejorar, cada día, la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

La hasta ahora teniente de alcalde y alcaldesa en funciones, desde la renuncia de Marcos Lorenzo el pasado 29 de agosto tras ser nombrado como viceconsejero de Cohesión Territorial y Agua del Gobierno de Canarias, aseguró en su intervención ante el pleno que es consciente de que el camino que aún queda por recorrer en el municipio en los próximos 4 años, para seguir avanzando en la senda marcada, no será fácil, “pero el trabajo es algo que no me asusta, ni a mí ni a ninguno de mis compañeros”.

Yaiza Cáceres se comprometió junto a su equipo de Gobierno a hacer todo lo que esté en sus manos “para dar a Tijarafe y a su gente todo lo bueno que se merece” y agradeció, por otro lado, la disposición que han mostrado hasta el momento los compañeros de otros grupos políticos, a los que invitó a mantener abierta la mano a la colaboración y a la suma de esfuerzos para el progreso del municipio.

Del total de votos emitidos en el pleno de investidura, 5 fueron para Cáceres, 3 para el portavoz del PSOE,

Alejandro Rocha.1 para la portavoz del PP, Dácil Pérez, y 2 en blanco.

En el pleno, se apunta en una nota de prensa del Ayuntamiento, también tomó posesión como concejala del grupo de Coalición Canaria Erika Castro, que entra a ocupar el acta que dejó libre el exalcalde Marcos Lorenzo.