Las 'Islas Verdes', flotador del turismo canario durante la COVID-19

Las grandes desconocidas por el turismo de masas que recibía el Archipiélago. La Palma, La Gomera y El Hierro se han convertido desde el confinamiento en los destinos elegidos por los viajeros nacionales, y por los pocos internacionales llegados en estos meses, debido a que no cuentan con zonas turísticamente masificadas como sí tienen el resto de islas.

La opción de un turismo más selectivo, el cual no busca un destino barato de sol y playa, sino que no le importa pagar un poco más para sentirse a gusto, relajado y, lo más importante en estos momentos, seguro.

¿Qué tipo de turista visita actualmente Canarias? Pues bien, como ya se ha comentado, el turismo que buscaba destinos masificados con un paquete de todo incluido ha desaparecido de nuestras islas, dejando los hoteles vacíos. Mientras tanto, los alojamientos rurales como villas, casas rurales, etc., han ganado protagonismo, ya que son espacios que los turistas, durante su estancia, no han de compartir con nadie, se encuentran en un entorno agradable y adquieren esa pequeña libertad de no seguir protocolos sanitarios como el uso de mascarilla y/o distanciamiento social en el alojamiento.

La ventaja de estas tres islas está clara, poseen unas condiciones ambientales y unas cualidades que el resto de islas pueden tener en alguna zona, pero que no son predominantes.

En el pasado verano del 2020, en El Hierro se hablaba de que “había más gente en la isla que en año de Bajada”. Y no está lejos de la realidad, se veían las calles y comercios llenos, las compañías de coches de alquiler no daban abasto y los lugares de interés se veían muy concurridos.

La Gomera se ofreció para probar la App Radar COVID. Esto le dio ventaja, ya que fue conocida a nivel nacional. Actualmente, quiere promocionarse como destino turístico para aquellos ya vacunados, ofreciendo siempre la cualidad de destino seguro.

Por todo ello necesitamos desde el conjunto de la Comunidad Autónoma crear una estrategia competitiva que posicione a estas tres islas como referentes turísticos de naturaleza, donde prevalezca la seguridad sanitaria, un aspecto fundamental que buscan cada día más turistas.

Silvia Padrón Morales

3º Turismo de la Universidad de La Laguna