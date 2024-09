Tajogaite: ¡Jazz sin partitura!

En música de estudiar

se valora la escritura,

pero en jazz sin partitura,

es común improvisar.

Es lo que deben pensar

los políticos gestores

porque para estos señores,

mejor la improvisación

que una planificación

con técnicos pensadores.

Jócamo 15.IX.2024

NOTA: Así me lo parece y aseguro no ser el único que piensa que la reconstrucción del territorio afectado por las lavas del Tajogaite, tiene mucho de jazz y poco de sinfonía. En otras palabras si se prefiere, están guiadas más por el corazón que por la razón.

Mi impresión se fundamenta no sólo en lo que veo (actuaciones que evidentemente no me gustan), sino también en lo que me llega a través de la opinión de compañeros técnicos, conocedores y comprometidos con la planificación territorial insular.

Ante mi desconcierto, cuando les pregunto, la respuesta es: “Las cosas se están haciendo con premura, sin la debida reflexión y planificación; y lo peor, no se escuchan voces autorizadas discordantes”.

Sorprende el que en los foros donde el debate territorial ha sido una constante (Patronato de Espacios Naturales Protegidos o comisiones técnicas de la Reserva de la Biosfera), ni siquiera sean convocados. No deja de ser una paradoja el hecho de que frente a las dificultades burocráticas con las que tropiezan obras menores a escala municipal, en este caso se estén roturando hectáreas de lava virgen sin la menor oposición técnica o política, guiados por la acción e improvisación populista.