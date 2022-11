Felipe Ramos presenta su renuncia como concejal de IUC en Los Llanos de Aridane

Felipe Ramos, concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, ha renunciado a su acta este viernes, según informa en sus redes sociales.

“En los últimos días he percibido una pérdida de la confianza que tenía hasta ahora de la dirección regional de IUC con relación al proceso judicial, iniciado el 30 de abril de 2019, por una denuncia de mi entonces pareja, y que, actualmente, se encuentra pendiente de un recurso judicial”, explica.

“Tomo esta decisión para seguir defendiendo mi inocencia y no perjudicar la imagen de la que ha sido mi formación política desde el año 2008, primero como simpatizante y luego como afiliado”, subraya. “Agradezco a los compañeros y compañeras de IUC la posibilidad que me dieron de encabezar, por dos veces, la candidatura a la Alcaldía de mi municipio. Ha sido un honor representar durante casi 8 años a los vecinos y vecinas de Los Llanos de Aridane, tanto a los que confiaron en el proyecto de IUC, como a los que no, pero que comprobaron durante este tiempo la utilidad del trabajo diario, serio, coherente y riguroso de nuestra formación”, resalta.

“También agradezco el trato recibido durante estos años por los empleados públicos municipales y por el resto de miembros de las dos corporaciones de las que he formado parte. Mi compromiso con la lucha por la transformación social no se agota con el abandono de un cargo institucional. Seguiré, como he hecho desde hace más de 20 años, junto a quienes luchan cada día para que el mundo sea un lugar justo y habitable”, concluye.