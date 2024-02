El Gobierno canario “prioriza la reducción de la carga administrativa y la búsqueda de compensaciones” para dar respuesta a las necesidades del sector primario

El Gobierno de Canarias “prioriza la reducción de la carga administrativa y la búsqueda de compensaciones puntuales, así como en el refuerzo de los fondos procedentes de programas de ayudas europeos, como el POSEI (Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias) adicional, para atender las demandas planteadas por agricultores y ganaderos en el actual contexto de reivindicaciones en Europa”, se apunta en una nota de prensa del Ejecutivo autonómico. Así lo indicó este miércoles, 28 de febrero, señala, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo regional, Narvay Quintero, durante su comparecencia sobre los desafíos y oportunidades del sector agrario en el Archipiélago en en el pleno del Parlamento de Canarias.

“No es baladí la situación de los profesionales del campo, por la que se están manifestando en las calles, y aunque la mayor parte de las medidas solicitadas por los productores son de competencia europea, el Ejecutivo canario no puede mirar para otro lado si queremos que el sector primario no sea algo residual; ya hemos mantenido reuniones con el sector, el Ministerio y los cabildos insulares, y estamos trabajando en el ámbito de los asuntos sobre los que tenemos capacidad de maniobra”, añadió el titular del departamento, quien también destacó el “comportamiento ejemplar de los agricultores y ganaderos de Canarias en las movilizaciones que están teniendo lugar estos días en las islas”.

Quintero explicó que el Gobierno de Canarias ha solicitado una reunión con el Comisario europeo para abordar la adaptación de las políticas europeas a las singularidades de las Regiones Ultraperiféricas y para analizar las demandas del sector agrario y pesquero canario que dependen de la Comisión, y trabaja en el adelanto del abono de las ayudas del POSEI a diferentes subsectores.

Según Quintero, la baja renta agraria y la pérdida de rentabilidad “son los principales problemas que afronta el sector primario europeo como consecuencia de los altos costes de producción, la competencia desleal de producciones que proceden de terceros países y que no cumplen con el principio de reciprocidad, las regulaciones ambientales y el cambio climático, y el impacto de las políticas agrarias europeas que en algunos aspectos cuentan con un enfoque más medioambiental que agrario”.

“El campo se enfrenta a un exceso de burocratización, no cabe duda de que la legislación no está pensada para los pequeños productores, como los del Archipiélago, y aunque nuestros productos son competitivos por ser producciones únicas, frescas y de gran calidad, se encuentran con el hándicap de que no pueden competir en igualdad de condiciones con las procedentes de fuera de Europa porque Bruselas no exige la incorporación de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales”, señaló.

Otras de “las prioridades para atajar los problemas del campo”, se apunta en la nota, “es garantizar el relevo generacional” y, en este sentido, según comentó Quintero, en el marco de las subvenciones del Plan Estratégico de la Política Agrarias Común (PEPAC) se han incrementado los fondos para incentivar la puesta en marcha de empresas agrarias por parte de jóvenes, que han pasado de 70.000 a 100.000 euros. “Además, el Ejecutivo canario se ha comprometido a que, independientemente del baremo de estas ayudas, no dejará atrás a ningún joven que manifieste interés en incorporarse al sector primario”, agregó el consejero.