Hernández Labrador lamenta que el Gobierno de Canarias aún no haya habilitado un espacio para la pesca submarina afectada por el volcán

La diputada del PP por La Palma, Lorena Hernández Labrador, lamenta que “el Gobierno de Canarias no esté cumpliendo su palabra con los pescadores submarinos del valle, y aún no se haya habilitado un nuevo espacio para que puedan practicar este deporte”, señala en nota de prensa.

Hernández Labrador explica que “desde que erupcionó el volcán la zona habilitada para practicar este deporte tanto en Los Llanos de Aridane como en Tazacorte se ha visto afectada por los gases, y en estos momentos no se puede acceder por tierra, método que utiliza la mayoría de personas que practican este deporte, mientras que en la zona norte el acceso está limitado y hay protección en las coladas, por lo que tienen que cruzar la isla para poder desarrollar esta actividad”, asegura. Esta situación, afirma, “les llevó a que el pasado mes de abril de 2022, es decir hace un año, presentaran un documento por registro de entrada al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca planteando la problemática que existía en la zona P4 de pesca submarina por las consecuencias del volcán, del que no obtuvieron respuesta por parte del Gobierno de España, pero tras mostrar su malestar en distintos medios de comunicación desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Ganadería del Gobierno de Canarias se pusieron en contacto con ellos y convocaron una reunión para tratar este asunto. Un encuentro que se produjo el pasado 2 de febrero, y al que acudió tanto la consejera como el viceconsejero, y ambos se comprometieron a que antes del 1 de abril quedaría resuelto el problema, y se habilitaría otra zona alternativa. La realidad es que estamos a día 17 de abril, y desde el Ejecutivo Regional se excusan en que no les cogen el teléfono desde el Ministerio, para firmar las modificaciones de los límites en una orden”, dice.

Ante esta situación, la diputada palmera pide al Gobierno de Canarias que “solucione esta situación cuanto antes, porque son muchas familias que están viviendo situaciones muy complicadas, y la única manera de acceder al pescado fresco es a través de la pesca recreativa, y también para que ejerzan este deporte como ocio y esparcimiento”.