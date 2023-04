Javier Llamas (CC): “Mientras unos hablan de proteger la lava, nosotros creemos que hay que proteger primero a las personas”

Javier Llamas (CC) presentó este fin de semana “la lista de hombres y mujeres que le acompañarán en su candidatura a la Alcaldía de Los Llanos de Aridane en las próximas elecciones del 28 de mayo”, informa el partido.

“El acto tuvo lugar en la Plaza de La Laguna y congregó a unas 250 personas entre vecinos, afiliados y simpatizantes de Coalición Canaria y contó con la participación de Nieves Lady Barreto y Sergio Rodríguez, candidatos al Parlamento y al Cabildo, respectivamente.

Tras la presentación, uno a uno, de los miembros de la lista de CC La Palma al Ayuntamiento de Los Llanos, intervino Javier Llamas con un discurso emotivo en el empezó recordando que sus inicios como trabajador de banca fueron en la desaparecida sucursal cercana a la Plaza de La Laguna, ‘y ahora vuelvo aquí para un nuevo comienzo en mi vida“, señalan.

Llamas destacó “las cualidades” de sus compañeros de lista, “la mayor parte no venimos del mundo de la política, todos somos gente trabajadora, con muchos años cotizados, con los pies en el suelo y con un mismo objetivo: que Los Llanos vuelva a ser el municipio que fue. No tenemos una fórmula mágica, pero sí tenemos capacidad de trabajo y capacidad de escuchar a las personas. Porque no es lo mismo oír que escuchar”, apuntó.

“Mientras unos hablan de proteger la lava, nosotros creemos que lo primero que hay que proteger es a las personas y sus derechos”, añadió. “En esta isla, en este municipio, nuestros abuelos fueron capaces de transformar la lava en la tierra de cultivo de mayor riqueza de toda Canarias y que fue la base del desarrollo económico del Valle y de toda La Palma. Ese espíritu de lucha y sacrificio es el que debemos tener ahora nosotros”.

Llamas se marcó como objetivo primordial de gobierno la solución del problema de la vivienda. “Lo conseguiremos trabajando desde el Gobierno, desde el Cabildo y también desde el Ayuntamiento, porque quien me conoce sabe que estoy acostumbrado a batallar y a nadar contracorriente y que, si hay un problema, yo soy de los que no para hasta dar con la solución”.

El candidato también señaló como objetivos fundamentales de su gobierno frenar la fuga de población, reactivar todas las infraestructuras paralizadas y abandonadas y aprobar el PGO, “un documento que lleva paralizado desde 2015 y sin el cual no podemos ordenar nuestro desarrollo futuro”.

En este punto, Javier Llamas aseguró que trabajará junto a su equipo “con criterio, sabiendo escuchar y sabiendo rectificar también cuando haya que hacerlo”. “Lo que no va a faltar en nuestro gobierno es gestión, trabajo y organización, que es lo que necesita este municipio en estos momentos”.

El candidato también tuvo palabras de reconocimiento para los anteriores alcaldes de Coalición Canaria, recordando que “Los Llanos vivió su etapa de mayor crecimiento bajo gobiernos de CC y eso es lo que vamos a recuperar: queremos volver a ser el municipio fuerte que fuimos”. Igualmente, elogió el trabajo de Fran Montes de Oca como portavoz de CC en el Ayuntamiento, “porque ha desempeñado su labor con una grandeza enorme”.

Llamas cerró su intervención con “un compromiso muy personal, ligado a vivencias familiares, de convertir a Los Llanos en un municipio modélico de integración para personas con todo tipo de discapacidades”.

El secretario local del partido, Juan Ramón Marín, intervino para señalar el valor tan significativo de la Plaza de La Laguna como “símbolo de resistencia”.

“A los parridos políticos hay que pedirles respeto, valentía, lealtad, compromiso... y eso es lo que representan Javier Llamas y este grupo de personas que le acompañan en su candidatura al Ayuntamiento”, añadió.

Intervino también Fran Montes de Oca, actual portavoz de CC en el Ayuntamiento de Los Llanos, quien reconoció que ha sido “una legislatura muy dura en la que hemos demostrado que somos un partido serio que tiene muy claros sus objetivos para Los Llanos”. El portavoz señaló, además, como principal tarea del próximo grupo de Gobierno de CC, resolver “el grave problema de la vivienda y pelear para que todos los afectados del volcán reciban el valor justo de lo que perdieron, ni un euro menos”.

Sergio Rodríguez, candidato de CC La Palma a presidir el Cabildo, recordó que “la marca de CC es poner siempre a las personas por delante”. “Esa ha sido siempre nuestra forma de gobernar y ahora, más que nunca, es necesario mantenerla”.

“Tenemos el mejor candidato a alcalde que puede tener Los Llanos de Aridane para recuperar lo que se perdió y para pensar en un futuro mejor. En estas circunstancias, necesitamos personas valientes como Javier Llamas y su equipo para recuperar el orgullo de este municipio”.

Nieves Lady Barreto, por su parte, recalcó que “CC ha entendido desde el primer momento que, si a las personas no les va bien, no le va bien a Los Llanos ni al Valle ni a la isla”.

“Llevamos años, mucho antes del volcán, advirtiendo de que teníamos que recuperar la economía de Los Llanos, porque, si a este municipio le va mal, la economía de toda la isla agoniza. Ahora estamos mucho peor, porque lo que ha pasado es una verdadera desgracia y hay que entenderla y aplicar políticas para la recuperación”, añadió.

“Y hay dinero para hacerlo, que no nos engañen. Lo que no hay es voluntad política. Nadie niega que han llegado 600 millones a la isla, pero ese dinero no está donde tiene que estar: primero, en el bolsillo de la gente y después en todo lo demás”, señaló, recordando que “al Gobierno de Canarias le sobraron el año pasado 600 millones de su presupuesto y al Cabildo 80. Y no se les cae la cara de vergüenza”.

“Esa voluntad política que ahora falta, la va a poner Javier Llamas cuando llegue al Ayuntamiento, la va a poner Sergio Rodríguez en el Cabildo, la voy a poner yo en el Parlamento y también la pondremos en el Gobierno de Canarias”, aseguró Barreto. “Que nadie dude de que vamos a estar en el Gobierno y que vamos a cambiar las cosas para hacer justicia con los afectados y con La Palma”.

Acompañan a Javier Llamas en su candidatura a la alcaldía de Los Llanos: Javier Gutiérrez, Idaira Pérez, María Teresa Acosta, Francisco Javier Acosta, Tamara Acosta, Rubens Díaz, Marlene González, Verónica González, Carlos de Paz, Judit Bayarri, Aarón González, Adonis Acosta, Lorenzo Lixandro Hernández, Daniela González, Javier Ponce, Antonio Luis Martín, Ángela Pinto, Jesús Roberto Sánchez, Sofía Rodríguez, Pío Manuel Lorenzo, José Manuel González, Esther Álvarez y José Juan Hernández.