Jordi Pérez Camacho (CC): “El Cabildo aún no ha pagado todas las subvenciones del año pasado para instalar placas solares en las viviendas”

Jordi Pérez Camacho, consejero de CC en la primera Corporación, en una nota de prensa, señala que “el Cabildo aún no ha pagado todas las subvenciones del año pasado para instalar placas solares en las viviendas. Decenas de beneficiarios no han visto, a día de hoy, ni un solo euro de la ayuda que tienen concedida”,

Al Cabildo, se apunta en la nota, “le sobraron en 2020 más de 60 millones de euros que el grupo de Gobierno del PP y PSOE no fue capaz de invertir y que, por lo tanto, es dinero que no llegó a los ciudadanos ni a las empresas palmeras en el año de la llegada del Covid y de la crisis económica”.

“Pero es que ni siquiera son capaces de pagar en tiempo y forma una subvención de 300.000 euros”, recalca Pérez Camacho. “Aún así”, añade, “sacaron hace días una nota de prensa anunciando la próxima convocatoria de las ayudas del presente año 2021, antes de llevar el asunto a la Comisión de Energía, lo que es ya, de por sí, una falta de respeto a los órganos de Gobierno del Cabildo”.

“¿Cómo y cuándo las van a pagar si todavía no han podido pagar todas las del año pasado?”, pregunta Jordi Pérez Camacho. “¿Qué está pasando en este Cabildo con la gestión de las ayudas?. Eliminaron las que iban a las asociaciones de Protección Civil; decidieron no pagar las del año pasado a las asociaciones de vecinos y las de este año, que todavía no las han dado, las han recortado a la mitad; se han cargado la política social del Cabildo que tan buenos resultados dio durante muchos años, obligando ahora a las entidades sociales a competir entre sí para acceder a las ayudas que necesitan para funcionar y dar atención a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión”.

“Los problemas de gestión política generan retrasos en todas las áreas mientras el presidente y sus consejeros presumen de eficiencia, aunque sus palabras nunca se corresponden con la realidad de los hechos”, señala Jordi Pérez Camacho.

“Venimos advirtiendo desde hace meses de que hay que trabajar mucho y estar detrás de los asuntos para que salgan en tiempo y forma, pero este grupo de Gobierno dedica mucho más esfuerzo a la propaganda para aparentar que hace cosas que a hacerlas de verdad”, sostiene el consejero de CC. “Anunciar las subvenciones de este año cuando aún no han sido capaces de pagar las del año pasado es el más claro ejemplo de que les interesa más darse publicidad que trabajar”, concluye.