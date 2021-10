Nieves Lady Barreto (CC): “No están llegando las ayudas y no es un problema de fondos, sino de gestión”

La diputada Nieves Lady Barreto lamentó este miércoles en el Parlamento de Canarias que, "tras 39 días de erupción, no haya llegado a La Palma ni un solo euro de las ayudas prometidas. No es un problema de fondos, sino de gestión”, señaló. “Los afectados, y los palmeros en general, ya no queremos más compromisos: queremos hechos y acciones. Y los gobiernos de España y Canarias empiezan a fallar en esto”.

Barreto, que lanzó esta propuesta en el debate parlamentario del Decreto Ley por el que se adoptan medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica, insistió en que “La Palma tiene que ser cuestión de Estado y de Canarias, pero no por las visitas sino por las acciones”.

Recalcó que esta emergencia “no es comparable a ninguna otra y, sin embargo, aún no se ha entendido, porque siguen actuando con los mismos procedimientos administrativos y los mismos plazos, mientras que a los afectados no les ha llegado ni un euro de ayudas públicas ni se les han entregado las viviendas provisionales anunciadas. Y estamos en el día 39 del volcán”.

Respecto a las medidas que acoge el Decreto Ley, la diputada de CC las valoró como positivas, pero advirtió que "no se han tenido en cuenta muchas de las propuestas hechas por los pequeños empresarios y autónomos de la isla para poder mantener la actividad y, con ello, los puestos de trabajo que generan".

En este sentido, pidió que "se incluya en el Decreto Ley la exención de la cuota de autónomos, en el tramo autonómico, para las empresas afectadas directa o indirectamente por la erupción, así como ayudas directas para que puedan asumir gastos de alquiler, pago de nóminas y otros gastos corrientes. Si esas ayudas no llegan ya, muchas no sobrevivirán”, aseguró.

Nieves Lady Barreto propuso, además, "una ayuda a las empresas destruidas por la lava para las indemnizaciones por despidos objetivos y ayudas para el desplazamiento al centro de trabajo de los trabajadores evacuados".

En este punto, la diputada recordó "la carga que supone el alto precio de la gasolina en la isla y pidió que se incluya en el Decreto Ley la exención o bonificación al precio del combustible. No se puede permitir que sigamos pagando la gasolina muchos días a más de 30 céntimos más que en Tenerife”.

Finalmente, Barreto propuso al Gobierno de Canarias que "aproveche la ocasión para despejar dudas y que incluya en la norma que las valoraciones por el patrimonio perdido se harán a valor de mercado. Es urgente dejarlo claro”, advirtió, “porque 30.000 euros, y aunque se duplique esta cantidad, son insuficientes”.