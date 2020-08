El pozo de El Roque ha puesto en el sistema desde el pasado domingo 21.600.000 millones de litros de agua

El consejero de Aguas del Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, ha asegurado este viernes que las obras en los pozos de El Roque y El Carmen han concluido ya y aseguró que desde el pasado domingo se están elevando desde el pozo de El Roque al canal LP-1 las primeras 400 pipas a la hora después de “un duro trabajo de ocho meses”.

Cabrera subrayó que las obras de el pozo del Roque, en una situación de normalidad, hubiesen estado concluidas en 18 meses y han sido ejecutadas en tan solo ocho, incluidos los tres meses de confinamiento. Desde el pasado 16 de agosto y hasta este viernes, indicó, el pozo del Roque ha puesto en el sistema 21.600.000 litros de agua. Esta infraestructura hídrica eleva 400 pipas a la hora, lo que supone 9.600 pipas al día.

El pozo del Roque está en la actualidad al 50% de su capacidad de elevación puesto que, según explicó Cabrera, se ha tenido que instalar un equipo electrógeno para generar energía. “Están trabajando con ese grupo electrógeno y con una bomba, y en los próximos días, creemos que el martes, ya tendremos en pleno funcionamiento tanto el pozo del Roque, con una aportación aproximada de 750 pipas, y El Carmen, que está a la espera de un mecanismo para la puesta en funcionamiento y el próximo martes va a también poner en el canal en torno a 500 pipas”, explicó.

Esta nueva aportación de agua está permitiendo que algunos agricultores empiecen a regularizar sus riegos que “se habían extendido en el tiempo”. “Se habían aumentado los plazos de riego y ahora se están disminuyendo”, subrayó el consejero, quien resaltó que con la elevación que se está realizando desde El Roque se han producido “aportaciones extraordinarias al Valle de Aridane a través de Aduares, que van a aumentar cuando tengamos disponible la totalidad del sistema”. Consideró que se trata de “una buena noticia porque vamos a cubrir perfectamente El Paso e incluso que nos llegue agua a la balsa de Dos Pinos, y de allí sale a las distintas comunidades del Valle”.

Cabrera aseguró que “hemos cumplido con este objetivo y seguimos trabajando en otras iniciativas, como el Pozo de Izcagua, que ha sido adjudicado y ya pueden comenzar las obras. También estamos valorando la posibilidad de adquirir pozos que permitan trasladar agua a la balsa de Barlovento, y el desdoble de Aduares-Hermosilla permitirá trasladar más agua aún hacia el Valle”.

“Algunos querían que este y otros proyectos no salieran adelante y lanzaban mensajes en redes y medios de comunicación afirmando que no se ponía ni un litro de agua en el sistema”, afirmó Cabrera. “Incluso votaron en contra de que los agricultores tuvieran agua”, añadió, y resaltó que “estas obras tenían que haberse iniciado en 2016. Los que más critican son los que tenían que haber hecho y no hicieron, y ahora que pudieron tampoco quisieron”, apuntó.