El PP califica de “bochornosa” la gestión de los Recursos Humanos del Cabildo

El Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, a través de la consejera Nayra Castro, tacha de “bochornosa y preocupante la gestión de los Recursos Humanos que se está llevando por parte de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de La Palma”, informa en nota de prensa. La consejera popular hace referencia “a las últimas declaraciones del consejero del área (Fernando González) en las que culpaba a los sindicatos de la ralentización de las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y a los grupos de la oposición por abstenerse. Nos preocupa que el consejero traslade la culpa de una pésima gestión a los sindicatos, cuando estos forman parte de una Mesa General de Negociación que está constituida para eso, para negociar las mejores condiciones de los trabajadores de la Institución”, dice.

“Pedimos al consejero que no trate de engañar a los ciudadanos, la realidad es muy diferente a lo que él traslada. Lleva más de un año sin cubrir la totalidad de las vacantes, y ahora argumenta que es por culpa de los sindicatos cuando ni siquiera tiene partidas presupuestarias dotadas para este cometido. No podrá cubrirlas en lo que queda del año lo que provocara un notable retraso en todos los servicios del Cabildo Insular”, afirma.

“No entendemos esta circunstancia de menospreciar a sindicatos y al los grupos en la oposición. Me gustaría recordarle al consejero que no hemos faltado a ninguna convocatoria de negociación en la que se nos ha citado. Además, en su mayoría, hemos realizado propuestas para la mejora de los servicios. Lo que no podemos consentir es que esta dinámica de desorganización siga prevaleciendo. Hay problemáticas en casi todas las áreas de la Institución y poco o nada se ha hecho para solventarlas, más que continuar con los procedimientos que ya habíamos iniciado en la legislatura anterior, como es el caso de la estabilización”, concluye Castro.