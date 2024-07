El PP critica “la ineficacia” del Consorcio de Servicios en la recogida de basura y residuos

El Partido Popular de La Palma, a través de los alcaldes y portavoces municipales, lamenta “la imagen inaceptable que está dando la isla debido a la nefasta gestión del Consorcio de Servicios insular. La acumulación de basura y las condiciones de insalubridad en algunos municipios son motivo de preocupación, por lo que se exigen soluciones inmediatas”, asegura.

En una rueda de prensa celebrada este lunes en el municipio de Breña Alta, la portavoz de los representantes municipales del PP y secretaria general del partido en La Palma, Nieves Hernández, acompañada por sus compañeros populares de todos los municipios, ha criticado “duramente la actual gestión del consorcio, que ha llevado a la isla a padecer un grave estado de abandono en materia de recogida de basura y residuos”, afirma.

Nieves Hernández ha señalado que esta situación refleja un “incumplimiento grave con los ayuntamientos, afectando a diversos municipios, incluidas las líneas regulares de recogida. Y ha puesto de manifiesto tanto el hartazgo de los ayuntamientos de la isla como de muchos vecinos porque no se da el servicio de recogida de basura pero sin embargo si se mantiene el cobro por ese servicio, lo que indican que es completamente injusto”.

Los populares explican que “el sistema de gestión del Consorcio de Servicios de La Palma es obsoleto y no se ha adaptado a las necesidades actuales. A pesar del aumento del personal debido al nuevo convenio, no se han modificado las rutas ni los sistemas de recogida, lo que ha empeorado la situación en lugar de mejorarla”, señalan. Además, consideran “preocupante el déficit de vehículos con el que operan actualmente, que los únicos que se han comprados fueron en gobiernos anteriores y la antigüedad de muchos de ellos que no son aptos para dar el servicios más eficiente tanto por su sistema de pesaje como para modelos de recogida ya implantados en la isla”.

El Partido Popular de La Palma considera “urgente una mejora en la gestión del Consorcio de Servicios para garantizar un servicio eficiente y de calidad”. “Es inaceptable que los vecinos sufran las consecuencias de la falta de recogida de la basura en zonas cercanas a sus hogares, parques y otros espacios, afectando la salubridad de estos lugares”, aseveran. Por lo que, además, han reiterado “la necesidad de que se convoque una reunión de la Federación Canaria de Municipios para abordar este asunto”.

Por todo ello, los populares le piden al presidente del Cabildo de La Palma , que ya llevan un año gestionando la entidad y que ha podido tomar decisiones, soluciones urgentes porque La Palma y sus habitantes no pueden seguir en estas circunstancias que está afectando negativamente a la imagen de la isla y la calidad de vida de los palmeros“.