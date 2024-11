El PP solicita a CC que “dialogue con el sector artesanal”

El Partido Popular en el Cabildo de la Palma solicita a CC que “dialogue con el sector artesanal”, destaca en un anotya de prensa. Señala que “el sector artesanal de la Isla de La Palma reclama mayor atención por parte del consejero de Artesanía y del Grupo de Gobierno del Cabildo Insular”. Así lo ha trasladado, indica, la consejera del Grupo Popular, Nieves Hernández, “dando voz a los artesanos” asegurando que “estos sienten que el consejero no se ha preocupado más por el sector tras la celebración de la 35º Feria Insular de Artesanía que se realizó el pasado agosto en el municipio de San Andrés y Sauces. Los artesanos nos han trasladado que desde esa fecha, no han recibido comunicación alguna por parte del consejero, sintiendo que les ha dado la espalda y que no quiere conocer su parecer sobre cómo se aconteció la semana que pasaron en el municipio saucero”.

De esta manera, Hernández reclama que “el sector artesano, además, esta a la espera de conocer las líneas de trabajo que está llevando a cabo el consejero de cara a la próxima Feria Insular, que se celebrará en el marco de las fiestas lustrales de La Bajada de La Virgen durante el próximo mes de julio; sin olvidar que hasta llegar a esa fecha, quedan épocas festivas y meses en los que se puede realizar muchísimas acciones de las que aún no tienen remota idea”.

Del mismo modo, se apunta en la nota, los populares reclaman que “se trabaje en el sentido de ampliar el horario de punto de venta directo que el Cabildo Insular dispone en el Palacio de Salazar, en Santa Cruz de La Palma”. “Los artesanos reclaman que esté abierto en horario de tarde y durante los fines de semana, e incluso que se invite a artesanos a realizar muestras de los oficios durante estas jornadas. Han detectado que podría ser un lugar de referencia para el sector en la Isla pero sienten que no se está aprovechando lo suficiente”, agregan.

“Por lo que pedimos al Gobierno Insular”, concluyen, “que se impliquen tanto en trabajar con el sector como en promover y fomentar la artesanía insular, ya que si se hace adecuadamente, esta puede convertirse en un motor de gran valor económico y social en la Isla.