Los senadores canarios y baleares lamentan que el Gobierno de España “dé la espalda al sector turístico en Europa”

El senador autonómico y portavoz adjunto del Grupo Popular, Asier Antona, junto al senador palmero, Borja Pérez Sicilia, el grancanario, Sergio Ramos, el tinerfeño, Antonio Alarcó, y senadores del PP por Baleares, han presentado distintas iniciativas en la Cámara Alta, “para que el Gobierno de Sánchez explique qué razón le ha llevado a no pedir ayuda a Europa para el sector turístico cuando otros países, competidores directos, como Portugal, Grecia o Croacia sí lo han hecho”, señalan en nota de prensa.

El senador autonómico, Antona lamenta “esta decisión del Ejecutivo central en un momento tan complicado para Canarias, cuando en el archipiélago representa cerca del 40% del PIB. Además, le recordamos al Gobierno de España que estamos a las puertas del verano, y aún no ha llegado ni un solo euro de los 7.000 millones que iban a dar de manera directa al sector turístico español, hace ya tres meses”, señala. Para el portavoz, y más después de haber interpelación a la ministra de Turismo hace tan solo dos semanas, “este Gobierno no solo no tiene una hoja de ruta clara para la reactivación de este sector, sino que además su comportamiento demuestra una gran irresponsabilidad”.

Por su parte, el senador palmero, Borja Pérez Sicilia, califica de “errónea esta decisión”, y señala que “estamos ante un Gobierno al que parece que le da igual el presente y el futuro de La Palma, de Canarias, y de toda España. Es incomprensible que le dé tan poco valor a este sector, cuando su puesta en marcha y su buen funcionamiento es imprescindible para la reactivación económica del archipiélago”, apunta. Asimismo, Pérez Sicilia recuerda que “desde el Partido Popular en el Senado se ha pedido, en numerosas ocasiones al Gobierno de España, que ayude a este sector que tan mal lo ha pasado y sigue pasando en La Palma, y en general en toda Canarias”. Además, recuerda que él mismo ha presentado enmiendas solicitando “medidas específicas para Canarias, y en reiteradas ocasiones hemos solicitado que se ponga en marcha, de una vez por todas, el Plan de Reactivación del Turismo. Siempre encontrándonos ante un Gobierno que hace oídos a nuestras peticiones”, afirma.

Por último, ambos senadores piden a Sánchez que “de una vez por todas se ponga a trabajar, escuche y dé la mano al sector turístico de nuestro país, y en especial de Canarias. Está en juego nuestro presente y futuro, y cualquier decisión que se tome de manera errónea pone contra las cuerdas a miles de familias en Canarias”, concluyen.