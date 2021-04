Pérez Sicilia pide que las ayudas del Gobierno de España lleguen “a todos los autónomos y pymes de La Palma”

El senador por La Palma, Borja Pérez Sicilia ha pedido en una nota de prensa “altura de miras al Gobierno de España en relación a las ayudas directas que va a dar a las pymes y autónomos de Canarias”. “En estos duros momentos que están atravesando muchas familias de La Palma le pedimos a Sánchez y sus socios de gobierno que no den la espalda a ningún autónomo ni pyme de La Palma, sino que vayan de la mano con ellos”, señala. Asimismo, recuerda que en el archipiélago se cierra una media de 12 empresas diarias.

Pérez Sicilia explica que “desde el Partido Popular llevan casi un año, desde los primeros meses de pandemia, reivindicando al Gobierno de España que se den ayudas directas a las pymes y autónomos, cuota cero si no hay ingresos, así como la deducción de gastos derivados del teletrabajo. Por lo que entendemos que ya que este paquete de ayudas llega tarde, los requisitos no pueden ser discriminatorios”, afirma. “Y es que parece que solo van a poder optar a esta ayuda el 27% del total de las empresas canarias, o lo que es lo mismo alrededor de 23.500, según el criterio de actividad. Algo que desde el Partido Popular no comprendemos, ni entendemos y menos en estos difíciles momentos”, apunta.

Asimismo, recuerda que “ya otras ayudas como el Ingreso Mínimo Vital o las ayudas a la vivienda, que se anunciaron a bombo y platillo, no fueron efectivas, ya que un gran número de palmeros se quedaron sin poder optar a ellas, por los exigentes requisitos. Una situación que no podemos permitir que pase en estos momentos, porque lo único que provocaría es que siguiera engordando la cola del paro de la isla”, sostiene.

Además, el senador asegura que “cuando las cosas se quieren hacer bien se puede”, y no ha dudado en poner el ejemplo del Cabildo Insular, “que hizo un importante esfuerzo, con una inversión superior a los 3 millones de euros, y que antes de terminar el 2020 ya había hecho efectiva esta ayuda a todos los empresarios y autónomos de La Palma afectados por la crisis”, asegura. Asimismo, también explica que “esta situación se repite” en algunos ayuntamientos de la isla como el que él mismo preside en Breña Baja. “Durante 2020 hemos hecho efectivas dos ayudas para los autónomos y pymes del municipio. Por lo que queda demostrado que querer es poder”, subraya.

Por todo ello, Pérez Sicilia, insiste en solicitar “altura de miras al Gobierno de España porque no podemos seguir permitiéndonos errores. Ahora más que nunca debemos estar al lado de los autónomos y empresarios que son los que generan puestos de trabajo, y son el motor fundamental para reactivar nuestra economía”.