Torres respeta que los afectados por el volcán promuevan un partido, pero defiende la gestión de las administraciones

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado este lunes que “lo mejor que hay es la democracia”, tras ser preguntado por la decisión de un grupo de afectados por el volcán de La Palma de constituir un partido político, si bien ha defendido la gestión de las administraciones frente a la erupción.

“Que aparezcan personas que quieran formar un partido político me parece magnífico, pero tengo que decir con claridad que cada vez que voy a La Palma y doy los datos de las ayudas, no son datos que me invente. Se han invertido 605 millones de euros a fecha del pasado viernes”, ha expresado Torres en declaraciones a los medios.

El grupo de afectados que perdieron fincas y viviendas se han integrado en un partido que han denominado Movimiento Alternativo Electoral (MAE), que concurrirá a las próximas elecciones de mayo, a nivel regional, insular y municipal.

“He estado visitando las viviendas modulares, muchas víctimas me han reconocido que les había llegado la carta de los 30.000 euros del Gobierno de Canarias, muchos han cobrado el seguro, ayudas públicas... han podido amueblar sus casas con partidas del Gobierno para enseres”, ha enumerado Torres, que ha dicho que con lo que se queda es con el agradecimiento de esas personas.

Ha agregado que aunque “por supuesto que todo es mejorable”, en su opinión no hay ningún antecedente en el que se haya actuado con la rapidez con la que se actuó con el volcán de La Palma.

Respecto a la reconstrucción de la isla, ha dicho, “habrá quien crea que se debe hacer mejor” pero hay que hacerlo, ha dicho Torres, “oyendo a todos y con las aportaciones de todos, lo que significará también ceder en algunos aspectos, porque sin ello no habrá consenso”, ha concluido el presidente canario.