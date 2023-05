Un alumno del IES Las Breñas, seleccionado para la ‘Ruta Quetzal’ por su brillante expediente académico

Mathias W.C.P, alumno de el IES Las Breñas, ha sido seleccionado por su brillante expediente académico para participar en la prestigiosa ‘Ruta Quetzal’, un programa que aúna educación en valores, cultura y aventura. Formará parte de este proyecto junto a un grupo de 200 estudiantes de España. A través de un riguroso proceso de selección, los expedicionarios son elegidos entre los mejores alumnos de cada país. De Canarias tomarán parte 11, y Mathias es el único de La Palma.

Sus progenitores, Elizabeth y Jacob, han manifestado a este periódico que “como padres estamos emocionados con la elección de Mathias para vivir esta experiencia, nos parece importante que el trabajo y esfuerzo de los jóvenes se valore a través de proyectos como este, que enriquecen sus vidas con aprendizaje, estudio y convivencia”. Mathias, por su parte, ha manifestado que “estoy contento, siempre he sido muy curioso, aventurero y me encanta la naturaleza, esta ruta tiene todo lo que me gusta, y estoy deseando ir y conocer al resto de participantes”.

La Ruta Quetzal en colaboración con Mar de Santiago y bajo el patrocinio de la Xunta de Galicia, propone un viaje de estudios y aventura, del 1 al 14 de julio de 2023, en el que 200 jóvenes procedentes de todas las comunidades españolas descubran los escenarios protagonistas en la historia de la antigua Gallaecia, reviviendo su pasado y recorriendo el camino de la luz de los faros que alumbran la costa más temida de España, la Costa da Morte.

La Expedición 2023, Hacia la Luz del Fin del Mundo comenzará en su campamento base ubicado en la localidad pontevedresa de Vilanova de Arousa. Esta rica villa marinera vio nacer a uno los autores clave de la literatura española del siglo XX: el dramaturgo, poeta y novelista Ramón María del Valle-Inclán. Los expedicionarios visitarán su Casa-Museo, que recoge buena parte de su obra. También descubrirán el ancestral oficio que ha llevado a Vilanova a ser una de las principales productoras de mejillón con sello Denominación de Origen ‘Mexillón de Galicia’, visitando sus parques de cultivo flotante o bateas.

Remontando el río Ulla navegarán por el Mar de Santiago hasta llegar a Catoira, estratégico punto militar que en el siglo XII combatiría el asedio de pitaras vikingos que llegaban hasta esta villa para robar los tesoros de la catedral de Santiago. Recorrerán los meandros del valle del Ulla en el municipio de Valga, en un entorno natural de gran belleza para llegar a Pontecesures, cuyo puente de origen romano une las provincias de Pontevedra y A Coruña.

La expedición pondrá rumbo hacia Portugal para llegar a la localidad de Ponte de Lima. En esta ciudad recordarán la antigua creencia, basada en los mitos clásicos, que impidió a las tropas romanas del general Décimo Junio Bruto atravesar el río Limia al identificarlo con el legendario Lete, ‘el río del olvido, cuyas aguas eran capaces de borrar los recuerdos de aquél que las bebiera o cruzara.

Desde allí, los expedicionarios realizarán un descenso en kayak hasta la desembocadura del Limia en la espléndida ciudad de Viana do Castelo, donde instalaremos nuestro campamento a las puertas del océano Atlántico. Tras recorrer sus calles de azulejos y conocer su pasado manuelino, ascenderemos hasta su famoso Santuario de Santa Luzia, ubicado en la cima de la colina del mismo nombre, que domina la costa y el valle del Limia.

La expedición regresará a España para llegar a Santiago de Compostela que aún celebra los fastos del Xacobeo 2021-2022. La capital compostelana reúne en su casco antiguo un extraordinario conjunto de edificios históricos que serán visitados por los expedicionarios antes de comenzar el Camino que durante dos días recorrerán a pie, y que les conducirá desde la capital compostelana hasta el final de la Tierra, el Cabo Fisterra.