Arranca la Semana de la Moda de Madrid con firmas de Isla Bonita Moda

Un gran desfile en la icónica Puerta de Alcalá de Madrid ha abierto este sábado la Semana de la Moda. Una nueva cita para celebrar y acercar la moda de autor española a la calle organizada por Madrid es Moda y el Ayuntamiento de Madrid en la que han participado 28 destacados diseñadores. El evento ha contado con la asistencia de un gran número de invitados y de diferentes miembros del Gobierno municipal, como la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, acompañada de la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, y la titular del Área de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, informa la organización.

Anton Heunis, Canarias Islas de Moda, Carlota Barrera, Coconutscankill, Corsicana, Daniel Chong, Devota & Lomba, Dolores Cortés, Dominnico, Duyos, García Madrid, Helena Rohner, Javier Delafuente, Juan Vidal, Juanjo Oliva, Leandro Cano, Maison Mesa, Malne, María Lafuente, Nicolás Montenegro, Odette Álvarez, Pedro del Hierro, Roberto Torretta, Roberto Verino, Teresa Helbig, The Extreme Collection y We Are Spastor han sido los diseñadores participantes en este desfile urbano inspirado en la tradición, el folclore y la artesanía madrileña, al Madrid de los cuatro de Goya. También han desfilado firmas de Isla Bonita Moda, el proyecto que impulsa el Cabildo de La Palma a través de Sodepal.

También ha formado parte del pase la pieza que Miguel Becer (ManéMané) ha diseñado con el objetivo de recaudar fondos para apoyar el trabajo que Ayuda en Acción realiza con la infancia y la juventud en situación de vulnerabilidad. Proyecto que será presentado dentro de Madrid es Moda. Así como la icónica marca Porsche, que ha expuesto en la calle Serrano ocho deportivos de sus modelos 100% eléctricos personalizados con algunas de sus históricas tapicerías.

Madrid es Moda da así el pistoletazo de salida a su edición más castiza, que cerrará el 11 de septiembre. Cinco días para disfrutar, conocer y potenciar la moda española en eventos y desfiles que sorprenderán más que nunca por sus escenarios. Una de las presentaciones más destacadas será la de Maison Mesa en el monumento a Alfonso XII del estanque del Parque del Retiro o la de María Lafuente en la Feria de Libros de la Cuesta de Moyano. Dos paradas imprescindibles de la capital. Devota & Lomba desvelará su colección en los patios de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sin duda uno de los tesoros de Madrid junto con el Palacio de Longoria, sede de la SGAE, espacio elegido por Duyos. Y en la recién inaugurada Casa de la Arquitectura, situada en las Arquería de Nuevos Ministerios, descubriremos las nuevas propuestas de Corsicana. Postales desde Madrid protagonizadas por nuestra moda de autor. Un homenaje a la ciudad que acoge y potencia el talento que llega a ella desde todos los puntos de España.

Madrid es Moda se ha consolidado como el proyecto que mejor representa la moda de autor española y los valores del slow fashion. Pioneros en acercar la moda a la calle y al público final para fomentar su conocimiento y consumo, MeM es una plataforma viva, que integra a la comunidad de la moda de autor y que apuesta por las pautas actuales que marcan el sector: nuevas formas de presentar y consumir moda alejadas del encorsetamiento de las temporadas. Su trabajo en este sentido ha sido distinguido en la primera edición de los Premios Academia de la Moda Española, celebrados el pasado mes de junio, haciéndose con el galardón Impulso y Difusión de la Moda Española. Un reconocimiento de los académicos al proyecto Madrid es Moda por su dinamización del sector.

Madrid es Moda es una iniciativa organizada por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid a través del programa Madrid Capital de Moda que lidera el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda y forma parte de la Semana de la Moda de Madrid junto a la pasarela MBFWM.

Quién hace posible Madrid es Moda

Madrid es Moda es posible gracias a ACME y al apoyo de Madrid Capital de Moda, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid a través de su área de gobierno de Economía, Innovación y Hacienda.

Otra temporada más, Allianz se convierte en uno de los principales sponsors de Madrid es Moda, evento fundamental para la moda de nuestro país, donde se impulsa claramente a los nuevos creadores españoles, así como a la tendencia del slow fashion.

Además, se une a la familia de Madrid es Moda como patrocinador Porsche, referente no solo por su pasión por la conducción más deportiva, sino también por el diseño único de todos y cada uno de sus modelos. La icónica marca expondrá en la calle Serrano ocho deportivos de sus modelos 100% eléctricos personalizados con algunas de sus históricas tapicerías.

Madrid es Moda cuenta de nuevo con la colaboración de NARS, una de las firmas de maquillaje más reconocidas a nivel mundial y responsable de los beauty looks de las presentaciones, y de la marca de referencia Schwarzkopf Professional, encargada de la peluquería de todos los eventos. Solán de Cabras vuelve a apoyar la elegancia de Madrid es Moda siendo su agua oficial, para ofrecer a todos los participantes y asistentes una hidratación óptima con minerales esenciales.

Y continuando con su apuesta de proyectar a los próximos valores de la moda española, Madrid es Moda da la bienvenida a Creative campus de la Universidad Europea de Madrid, en colaboración con IADE, escuela de Diseño. El centro organizará un desfile dentro de Galería Canalejas, donde se desvelará una colección diseñada por tres alumni presentada en formato perfomance e inspirada en el estado hipnagógico del sueño.

Siguiendo con esta vocación de dar voz a las nuevas generaciones del sector, también abre sus puertas a la Universidad Nebrija, institución que participará con Atelier Nebrija, un desfile donde se presentará una propuesta conjunta como resultado de la sinergia del trabajo de las alumnas del Grado en Diseño de Moda y materializada en piezas creadas bajo el concepto de la “circularidad estilística”.

Madrid es Moda agradece la colaboración especial de Interflora, del auditorio del Espacio Cultural Serrería Belga que gestiona el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, localización de una parte importante de las presentaciones, de los centros culturales municipales Casa de Vacas y Emilia Pardo Bazán, del Istituto Europeo di Design (IED), de Caleido Fashion Lab, de Galería Canalejas, de Ramsés, y de algunos de los mejores hoteles de Madrid, como son el Rosewood Villa Magna, Wellington Hotel & Spa Madrid, el Palacio de los Duques Gran Meliá y Casa de Las Artes Meliá Collection.

Sobre Madrid es Moda

Madrid es Moda, encuadrado bajo el paraguas del programa municipal Madrid Capital de Moda, es un proyecto que busca poner en valor y crear oportunidades de negocio a las marcas españolas de moda de autor en unión con los valores de la ciudad de Madrid.

Una iniciativa que la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) viene desarrollando de forma bianual desde septiembre de 2015, coincidiendo con cada edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), con el objetivo de revitalizar el comercio de la moda española de autor y acercar el trabajo de los creativos y artesanos del sector al público final.

Madrid es Moda y MBFWM forman parte de Madrid capital de la moda, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, a través del área de gobierno de Economía, Innovación y Hacienda, que aglutina aquellos eventos y actividades relacionados con el mundo de la moda, la belleza, el arte, la decoración, la gastronomía y estilo de vida que se celebran en la capital y que hacen de ella una de las ciudades más activas y dinámicas del mundo.

Madrid es Moda recogió el galardón Impulso y Difusión de la Moda Española en la primera edición de los Premios Academia de la Moda Española, celebrada el pasado junio, con el que los académicos han reconocido su apoyo al sector.

