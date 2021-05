Coello: “¿No hay libertad en La Palma? Cuando otras islas tenían restricciones, aquí había cero casos de COVID y podíamos celebrar eventos”

La Gerente de los Servicios Sanitarios de La Palma, Mercedes Coello, se pregunta en su perfil de Facebook : "Ustedes creen que les falta libertad a La Palma?".“Estamos ya casi en un 40% de vacunación y la próxima semana con la apertura de los vacunódromos de El Paso y Santa Cruz de La Palma se dará un impulso definitivo”, y subraya que “en todos los centros de salud y en cada municipio se han movilizado para que a nadie le falte su vacuna”.

Defiende la gestión realizada en la campaña de vacunación y en la lucha contra la COVID en La Palma. “Si ha habido errores ha sido por la falta de teléfonos actualizados en las historias clínicas, pero por todos los medios intentamos repescar y vacunar a las personas haciendo tres e incluso cuatro llamadas”, asegura.

Recuerda que “cuando en toda Canarias estaban con restricciones, nosotros registramos cero casos durante más de dos meses. Gracias al trabajo de todos, pero, sobre todo, a la Red Centinela, que ha conseguido en los sucesivos meses diagnosticar y controlar los distintos brotes que iban surgiendo; precisamente por la libertad de movimientos entraban casos que contagiaban a sus familiares y amigos”. “Hasta en los brotes más grandes en 15 días estaban totalmente neutralizados (negativizados)”, subraya. “Gracias a esa gestión y al maravilloso trabajo de Atención Primaria, junto con el Equipo de Especialistas de Vacunación, se ha conseguido lo que en muchos momentos (por la falta de vacunas) llegamos a dudar: que estamos ya casi en un 40% de vacunación”.

“Desde el verano pasado se han podido celebrar eventos y actuaciones en La Palma que en otras islas ha sido imposible. Es bueno ser objetivo para ser justos y no olvidarnos de que en esta Isla se ha posibilitado una realidad bastante libre”, remarca, y añade: “Aquí seguiremos para conseguir el objetivo que cada vez está más cerca. Recordarles de nuevo que las comidas deben de ser de no más de 10 personas si no son de nuestro ámbito familiar”.

Asimismo, Coello precisa que existe la posibilidad de que las personas que “llegan a La Palma con una PCR negativa puedan estar incubando el coronavirus y a los cinco días den positivo”, por lo que recomienda “prudencia con nuestros contactos directos”.