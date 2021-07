Coello: “La situación epidemiológica de La Palma ha cambiado drásticamente y ruego responsabilidad”

La gerente de los Servicios Sanitarios de La Palma, Mercedes Coello, ha señalado a este periódico que “la situación epidemiológica de la Isla ha cambiado drásticamente, hemos pasado de tener unos escasos nueve o diez positivos activos a registrar más de 70 como consecuencia de un brote en el ámbito del ocio nocturno y cuatro brotes intrafamiliares, todo ellos relacionados con personas que, sin saber que eran positivas, han venido a la Isla de otros lugares donde hay una mayor incidencia”.

“En estos momentos estamos tremendamente preocupados, aunque seguimos controlando los contactos de los positivos para de esta manera cercar y aislar los brotes, pero nos vemos en la obligación de insistir en que no deben juntarse con colectivos que no sean de su estricto ámbito familiar o personal, porque puede ocurrir que una persona sin saberlo sea positiva y esté contagiando la enfermedad y propagando el virus en toda su extensión”, subrayó Coello, quien aseguró que en estos momentos no existe riesgo de colapso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General “porque no hay ningún paciente con COVID ingresado”.

Reiteró que las recomendaciones a seguir son “mantener la distancia social y continuar con la mascarilla, y si viajamos a islas donde hay mayor incidencia realizarnos un test de antígenos rápido antes de regresar con nuestra familia, algo que agradezco encarecidamente porque, de lo contrario, continuaremos en la misma situación”, advirtió.

La gerente de los Servicios Sanitarios resaltó que “las cepas que están circulando en la actualidad son la inglesa y la india, que tienen una mayor capacidad infectiva”. “Ruego responsabilidad personal para evitar un problema colectivo que implique a toda la comunidad”, concluyó.