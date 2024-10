El Comité de Empresa del Cabildo convoca concentraciones en el Hospital de Dolores y la Residencia de La Dehesa

El Comité de Empresa del Cabildo, en su última reunión, ha acordado convocar concentraciones semanales por “la grave situación que se vive en la Residencia de Mayores de La Dehesa y en el Hospital de Dolores” derivada de “la falta de recursos” y “la mala organización de los gestores de ambos centros”, informa en nota de prensa.

“Llevamos meses luchando para que se solucionen los problemas, hemos presentado denuncias en Inspección de Trabajo, hemos solicitado reuniones, pero nada de esto ha servido para que nos den soluciones”. “Los mayores y las trabajadoras y trabajadores de ambos centros no se merecen esta situación”, señala.

“Sabemos que no es fácil, que hay problemas que vienen de atrás y que la estabilización no ha ayudado, pero si se hubiera gestionado desde que se informó que esto podía pasar no estaríamos en esta grave situación”, indica.

“El presidente del Cabildo (Sergio Rodríguez) nos trasmite que van a buscar soluciones inmediatas y pide a los responsables de Recursos Humanos soluciones urgentes, buscar la fórmula para que esto no vuelva a pasar y se compromete a que se nos devuelvan los derechos adquiridos y negociados anteriormente”, detalla.

“El Comité de Empresa, a pesar de este compromiso, considera mantener las convocatorias de concentraciones de los trabajadores hasta que veamos hecho efectivo los cambios que hemos solicitado, para los que hemos aportado soluciones y brindado nuestro apoyo en todo momento”, subraya.

El 10 de octubre se concentrará a las 11.30 horas en el Centro de Mayores de La Dehesa y a las 17.00 horas en el Hospital de Dolores bajo el lema ‘Tu lucha es la nuestra, juntos lo conseguiremos’.