La COVID vuelve a subir en La Palma con los dos nuevos brotes: 26 positivos

La Palma registra este jueves 11 nuevos positivos por COVID-19 y dos altas, lo que eleva a 26 los casos activos, informa el director del Área de Salud, Kilian Sánchez. De los 11 positivos, nueve pertenecen a los dos brotes notificados este miércoles en Los LLanos de Aridane (6) y Tazacorte (3). Dos pacientes se encuentran ingresados en la Planta de Medicina Interna del Hospital y el resto está en control por la Red Centinela y Atención Primaria. En las últimas 24 horas se han realizado 172 pruebas PCR.

La Isla acumula 474 casos desde el inicio de la pandemia, de los que 442 han sido cerrados por alta médica. Seis personas han fallecido en La Palma por el coronavirus.

En Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notifica hoy 219 nuevos casos de coronavirus COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 47.046 con 4.407 activos, de los cuales 83 están ingresados en UCI y 281 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha notificado el fallecimiento en Tenerife de una mujer de 89 años, con patologías previas y asociada a un brote familiar, informa el citado departamento regional.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 58,27 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 129,18 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma hoy 80 casos con un total de 19.865 casos acumulados y 2.328 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria suma 100 casos y cuenta con 19.466 acumulados y 1.742 activos. Lanzarote suma seis nuevos casos con 4.642 acumulados y 70 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 2.074 casos acumulados con 20 casos más que la jornada anterior y 238 activos. La Palma suma once casos nuevos y cuenta con 474 acumulados y 26 activos; El Hierro no suma casos, por lo que sus acumulados son 300 y no tiene casos activos. Por último, La Gomera suma dos nuevos casos, por lo que sus acumulados son 225 y tres activos.

Hasta hoy se ha realizado un total de 966.767 pruebas PCR en las Islas, de las que 3.065 se corresponden a las últimas 24 horas.