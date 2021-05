La Cruz de La Caldereta rinde homenaje a los sanitarios, a los mayores y a los fallecidos por la COVID

La Asociación de Vecinos La Caldereta-Valle de La Luna de Breña Alta ha aprovechado la festividad del 3 de mayo para reconocer a los ciudadanos que han estado en primera línea durante esta pandemia y para rendir homenaje a los mayores y a los fallecidos por la COVID-19. Los habitantes de este núcleo poblacional han engalanado su cruz con motivos alusivos a la crisis sanitaria que se vive a nivel global.

"Desde la Cruz de la Caldereta queremos rendir homenaje a todos aquellos que han estado cuidando de nosotros en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. A todos los que, de una u otra forma, han seguido trabajando para protegernos y ayudarnos en unos momentos de incertidumbre y, en ocasiones, sin saber cómo afrontar todo esto".

"Pero no podemos olvidarnos de los que realmente lo están pasando peor: nuestros mayores. Extrañan, sin duda, todos los abrazos y besos que no podemos darles. Y en muchas ocasiones, nuestra compañía", subrayan, y añaden: "Y por último, a los fallecidos en esta terrible pandemia, en especial a aquellos que se fueron solos, sin la compañía de los suyos y que además no hemos podido velar como realmente se merecían.