El palmero Mario Rodríguez participa en ‘Got Talent’ con una canción sobre el volcán

El palmero Mario Rodríguez ha presentado una canción sobre el volcán en 'Got Talent', el exitoso concurso de talentos de Telecinco que inició la temporada este martes. El joven cantante, de 20 años, recordó a través de la música la tragedia que vivió la isla tras la erupción. “Cuando erupcionó el volcán estaba tan solo a un kilómetro de mi casa. Gracias a Dios no hubo ninguna pérdida material. El volcán estaba muy cerca pero el recorrido de la lava no llegaba. Decidí iniciarme como voluntario y ayudar de alguna manera porque las manos del Ayuntamiento no daban. Entre pérdidas de casas y pérdidas de trabajo la isla está muy mal”, aseguró antes de su actuación.

“Para mí ‘Got Talent’ es un sueño y un medio muy bueno para dar voz a lo que realmente está pasando”, dijo. Tocando una guitarra y acompañado de un amigo, Mario Rodríguez interpretó una canción de creación propia sobre la trágica experiencia de la erupción. Al terminar la actuación, el público se puso en pie y él rompió a llorar de emoción.

“Muchos fueron allí a hacerse la foto y a prometer ayudas que todavía no han llegado. Os hemos olvidado y yo me siento culpable también. Esta es una manera extraordinaria de que os recordemos”, comentó Risto Mejide.