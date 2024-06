Universidades impulsa nuevas titulaciones en Canarias para el curso 2024/2025.

La consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha anunciado la implantación de nuevas titulaciones universitarias en Canarias a partir del curso 2024/2025. Esta medida ha sido aprobada por el Consejo Universitario de Canarias, presidido por la consejera este jueves 27 de junio.

La propuesta incluye la creación de programas de máster y grados en áreas estratégicas como Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias de la Educación, de la Salud y Tecnologías Cuánticas, entre otras. Los programas ya han sido evaluados positivamente y cuentan con los informes de viabilidad académica y social favorables emitidos por la Consejería de Universidades.

“Nuestro objetivo es proporcionar a los estudiantes canarios una educación de calidad que los prepare para los retos que deberán afrontar una vez culmine su formación. Estas nuevas titulaciones se plantean fundamentales para asegurar que la oferta educativa está en sintonía con las demandas del mercado laboral y las expectativas de una sociedad en constante transformación”, afirmó la consejera.

Compromiso con la innovación y la calidad educativa

La creación de estas nuevas titulaciones viene a reforzar el compromiso del Gobierno de Canarias con la innovación y la calidad educativa. En ese sentido Migdalia Machín ha señalado que esta medida es parte del esfuerzo continuo por modernizar y ampliar

el sistema universitario canario, para garantizar que el estudiantado tenga acceso a programas de formación actualizados y relevantes. “Trabajamos de la mano con todas las universidades, tanto públicas como privadas, para brindar una educación superior que contribuya al desarrollo económico y social de nuestras islas capitalizando el talento que se forma en Canarias”, añadió.

Nuevas titulaciones

Universidad de La Laguna:

Máster Universitario en Tecnologías Cuánticas por la Universidad de La Laguna; la Universidad de Murcia; la Universidad de Zaragoza; la Universidad Internacional Menéndez Pelayo; la Universidad Politécnica de Cartagena; la Universidad Politécnica de Madrid y la Universitat de València (Estudi General).

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria:

Máster Universitario Erasmus Mundus en Islas y Sostenibilidad / Erasmus Mundus Master in Islands and Sustainability por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Háskóli Íslands - University of Iceland (Islandia); Panepistimio Egeou (Grecia) y Rijksuniversiteit Groningen - University of Groningen (Países Bajos).

Se trata de un programa Conjunto de Máster Erasmus+ Mundus en Islas y Sostenibilidad (ISLAS). La asociación de estas cuatro universidades europeas (dirigida y coordinada por la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad de Groningen) ha sido seleccionada en el marco del programa Erasmus+ para recibir una financiación de 3,6 millones de euros para la implementación del programa, incluidas las becas.

Máster Universitario en Competencias Digitales Docentes

Universidad del Atlántico Medio:

Máster Universitario para el Acceso al Ejercicio de la Abogacía y la Procura.

Máster Universitario en Gerontología, Dependencia y Salud

Universidad Europea de Canarias:

Grado en Biomedicina

Universidad Fernando Pessoa Canarias:

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Máster Universitario en Cirugía e Implantología Oral.

Máster Universitario en Periodoncia e Implantología Oral

Programa de Doctorado en Investigación multidisciplinar en Psicología del Envejecimiento, Promoción de la Salud e Intervención Centrada en la Persona.