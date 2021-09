La erupción volcánica que se inició este domingo en la zona de Cabeza de Vaca, en el municipio de El Paso, en la tarde de este lunes, ha abierto una nueva boca que ha obligado a evacuar, por precaución, a los habitantes del barrio pasense de Tacande, unos 700 aproximadamente.

La Dirección de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha decidido evacuar este barrio de El Paso por recomendación de responsables del Instituto Geológico y Minero de España¡, según ha informado a este periódico Nieves Rosa Rosa Arroyo, consejera de Seguridad y Emergencia del Cabildo de La Palma.

El movimiento lávico se ha ralentizado en las últimas horas por lo que no está previsto que llegue al mar durante esta noche, según ha señalado el director del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende en declaraciones recogidas por la agencia Efe.

Esto no significa, ha aclarado, que la erupción haya disminuido su actividad ya se deberá constatar en las próximas horas si esta reducción es una tendencia o no. Los técnicos han explicado que la lava sigue bajando a la altura del núcleo de Todoque rellenando espacios y en algunos puntos se desborda pero a una velocidad menor de la prevista por lo que no llegará a la costa en las próximas horas cómo se preveía.