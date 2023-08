Canarias abrirá tres nuevos centros para menores migrantes ante el cambio de rumbo de la ruta atlántica

Canarias contará con tres nuevos centros para acoger a menores migrantes no acompañados. Así lo han confirmado en exclusiva desde el Gobierno de Canarias a esta redacción. Dos de estos recursos están a punto de abrirse en Tenerife y otro, en El Hierro. Esta decisión se ha tomado para dar respuesta al cambio de rumbo que ha dado la ruta canaria. En los últimos meses, buena parte de las llegadas se ha concentrado en estas dos islas. Entre otras razones, por la crisis sociopolítica que atraviesa Senegal y que ha empujado a muchos de sus nacionales a huir del país.

Con la apertura de estos tres nuevos recursos, las Islas contarán con un total de 42 centros gestionados por la comunidad autónoma, a los que hay que sumar los que dependen de los Cabildos insulares. Por islas, Gran Canaria es la que cuenta con más dispositivos autonómicos (22). Le siguen Tenerife (15), Fuerteventura (3) y El Hierro (2).

En lo que va de año, según datos ofrecidos por el Gobierno canario, han llegado al Archipiélago 1.598 menores, de los cuales 1.356 viajaron solos. El resto emprendió la ruta junto a familiares. La mayor parte de los rescates de niños y adolescentes han tenido lugar en los meses de verano. Junio fue el mes con más llegadas de menores no acompañados (405), seguido de julio (228). En lo que va de agosto, han sobrevivido a la ruta atlántica 194 menores.

A diferencia de lo que sucedió en los primeros meses de 2023, en las últimas semanas Tenerife y El Hierro se han convertido en protagonistas de parte de la ruta canaria. Sin embargo, Lanzarote sigue siendo la isla con más llegadas, concentrando 84 de las 186 contabilizadas. Le siguen Gran Canaria (43), Fuerteventura (25), Tenerife (21) y El Hierro (13). Hasta el momento, no se ha registrado el desembarco de ninguna barcaza en La Palma o en La Gomera.

Canarias afronta diferentes retos en materia de menores migrantes. El primero de ellos es la agilización de las pruebas de determinación de la edad, para evitar la presencia de adultos en centros de menores. El segundo, ejecutar el reparto de menores entre las Comunidades Autónomas acordado en 2022.

El Consejo de Ministros aprobó en noviembre del año pasado una partida de 20 millones de euros para apoyar a las comunidades en la acogida de menores migrantes no acompañados trasladados desde Ceuta y Canarias. El Estado decidió destinar 1,2 millones de euros al Archipiélago. En la pasada legislatura, el gobierno de Ángel Víctor Torres (PSOE) anunció que dirigiría estos fondos a estabilizar los recursos creados durante la emergencia de 2020 y para derivar niños y niñas a otros puntos de la Península.

Por comunidades, Galicia y Cataluña fueron las que se comprometieron a acoger más menores, con 40 cada una. Le siguen Andalucía (38), Asturias (3), Madrid (30), Castilla y León (28), Extremadura (22), Cantabria (21), Aragón (21), Baleares (18), la Comunidad Valenciana (18), País Vasco (18), Navarra (17), Murcia (17), Castilla La Mancha (16), y La Rioja (3).

En esta línea, el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha repetido en varias ocasiones que entre sus propósitos está reducir el número de menores tutorizados por la comunidad y exigir más solidaridad por parte del resto de regiones.

Aún se desconoce qué entidades se harán cargo de los tres nuevos centros. La apertura de los dispositivos tendrá lugar bajo la sombra del conocido caso Siglo XXI, en el que se investiga a algunos directivos de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, administración desleal y falsedad en documento mercantil en la gestión de diferentes centros de menores de Gran Canaria y Lanzarote.

