Canarias amenaza con 'revirarse' contra el Gobierno si pretende que toda la inmigración se quede en las Islas

El presidente del Gobierno de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, ha advertido de que la Comunidad Autónoma se va a "revirar sin ninguna duda" contra el Gobierno de España si quiere que toda la inmigración irregular se quede en las Islas.

Así lo ha afirmado en respuesta a una pregunta de la portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino (Ciudadanos), sobre las acciones que piensa tomar el Ejecutivo canario respecto a la "nefasta" gestión de la inmigración irregular por parte del Gobierno de España.

El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, manifestó la semana pasada que unos 7.000 inmigrantes serían "estabilizados" en los distintos campamentos montados en las islas para su acogida temporal, ya que la política de devolución a sus países de origen estaba muy ralentizada por la pandemia.

El presidente canario señaló este martes que el Gobierno regioal va a defender que todas las administraciones lo hagan "lo mejor posible" para tener la "mejor respuesta" ante la inmigración irregular y exigirles que ejecuten estas competencias "de la manera más justa posible". Sin embargo, admitió que las cosas "se tienen que hacer mejor" por parte del Gobierno de España, y recordó que el Ejecutivo canario está atendiendo a 2.600 menores extranjeros no acompañados en estos momentos, una cantidad "muy por encima" de la capacidad que tiene la Comunidad Autónoma.

Por eso, consideró que tiene que haber una política estatal de solidaridad por parte de otras comunidades para colaborar en la acogida de estos menores, y pidió a la diputada que intente convencer a sus compañeros de partido en comunidades como Madrid para que también colaboren con Canarias.

Torres afirmó que no se puede reprochar al Gobierno de Canarias que no haya exigido al Estado "claridad" y "transparencia" en los datos sobre los efectos que está teniendo la inmigración irregular en las islas, y ha exigido que, dado que sí hay tránsito reglado, las dificultades que se están poniendo a los migrantes para poder viajar debido a la COVID-19 sean las mismas que las que afectan a cualquier otra persona.

Igualmente, ha recordado que exigió "con contundencia" al Gobierno que el campamento del muelle de Arguineguín fuera desmantelado y ha dicho "claramente" a los ministros "a la cara" que tienen que actuar de otro modo ante la crisis migratoria que está sufriendo el archipiélago.

Por su parte, Vidina Espino dijo que la crisis migratoria es responsabilidad del Gobierno de España y de la Unión Europea, y criticó que el Gobierno de Sánchez no esté haciendo "absolutamente nada" para resolver esta cuestión, pues las decisiones que está tomando reflejan que "o bien no se entera de lo que ocurre en Canarias o no le importa nada".

Canarias recibió más de 25.000 migrantes irregulares durante 2020, lo que provocó el colapso de sus recursos de acogida y atención, por lo que se procedió a derivar a cientos de estas personas a hoteles que se encontraban cerrados debido a la ausencia de turistas por la pandemia de coronavirus. Otros han sido trasladados a campamentos montados expresamente para acogerlos, como el de Las Raíces, en Tenerife.