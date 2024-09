CC propone llevar en barco a la península a los menores migrantes, sin pasar por Canarias

La única diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha propuesto este jueves que, si en Canarias no hay espacio para acoger a los menores migrantes que rescata Salvamento en aguas próximas al archipiélago, que se utilicen otros barcos y se les traslade “a otras costas españolas por el interés superior del menor”.

Según Valido, “estas personas llegan a Canarias porque las recogen y las traen aquí”, por lo que ha propuesto que “si en el archipiélago no hay capacidad para atenderlas, a lo mejor pueden utilizar otros barcos y trasladarlas a otras costas”. Eso, obviando que muchas de estas embarcaciones llegan por sus propios medios a las Islas y que la costa peninsular está a más de 1.000 kilómetros, así como que la competencia sobre la atención a los menores es de la comunidad autónoma.

La diputada, en declaraciones tras una visita a La Palma, se ha preguntado “cómo puede el Estado, a sabiendas que un centro está sobreocupado y no se le pueden garantizar los servicios y los derechos, dejar a los menores en las puertas y lavarse las manos”. “Un Estado que se digne no puede hacer eso”, ha dicho Valido, que ha opinado que la situación que vive Canarias respecto a la inmigración no ocurriría si en vez de llegar a las islas lo hicieran a Cádiz o Málaga.

Valido ha insistido en que los partidos estatales, en esa coyuntura, ya habrían buscado una solución, y ha comparado “el interés” del PSOE para aprobar la ley de Amnistía o “para intentar aprobar un concierto”, con la resolución de la saturación en Canarias de centros de menores migrantes no acompañados.

Valido ha resaltado que los menores que llegan a Canarias necesitan una atención digna que el Gobierno canario, por estar al límite, ya no puede prestar, según ella. Además, diputada ha señalado la “obligación” que tiene el Estado y la Unión Europea de respetar los convenios internacionales de protección al menor. Las declaraciones de Valido llegan apenas dos días después de que el presidente regional, Fernando Clavijo, haya dado instrucciones a las ONG que atienden a los menores migrantes de no acoger a ninguno más.

Por su parte, la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha añadido que “hasta ahora el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado Decretos Ley como churros sin pedir apoyo previo al Congreso de los Diputados, y justamente con este asunto sí lo hace”.

Por ello, Barreto ha cuestionado “por qué no se abrió ningún tipo de debate cuando se repartieron más de 200.000 niños y niñas ucranianas, y es tan difícil el reparto de los 6.000 de Canarias”, y ha pedido que cada ciudadano se plantee cuál es la diferencia “porque deberíamos hacérnoslo ver”.

De nuevo, ninguna mención al PP, socio de Gobierno en Canarias, que votó el pasado julio en contra de si quiera admitir a trámite la reforma de la Ley de Extranjería para que la acogida de los menores sea corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas cuando los recursos de aquella que los recibe estén por encima del 150% de ocupación, como es el caso de las Islas. Y eso a pesar de que el PP de Canarias respaldaba la modificación. Clavijo tenía el sí asegurado por el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, vicepresidente de su Gobierno, pero el cambio de posición de la dirección nacional de los populares, que abrazó las tesis más xenófobas de Vox hacia las personas migrantes, dio al traste con una negociación ampliamente hilvanada.

Desde entonces, todos los reproches de CC se han centrado únicamente en el Gobierno central, puesto que la presidencia canaria depende del PP, ya que Coalición Canaria no ganó las elecciones, fue la segunda fuerza política tras el PSOE, por lo que, si Clavijo quiere mantenerse al frente del Ejecutivo regional, ha de ser con el PP.