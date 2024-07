Clavijo convoca al Foro Canario de la Inmigración tras el fracaso de la reforma de la Ley de Extranjería

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha convocado para el próximo martes en Santa Cruz de Tenerife una reunión del Foro Canario de la Inmigración, en el que se realizará “un amplio análisis de la situación migratoria actual y de las previsiones para los próximos meses”.

En el encuentro del Foro Canario de la Inmigración se tratará además sobre “la situación límite que vive la comunidad autónoma con la acogida en solitario de más de 5.600 menores migrantes no tutelados”, ha informado el Gobierno de Canarias.

El Foro Canario de la Inmigración es un órgano asesor del Gobierno canario que reúne a representantes de cabildos, ayuntamientos, ejecutivo central, asociaciones de atención a personas inmigrantes o refugiadas, organizaciones no gubernamentales, entidades sindicales y empresariales y organizaciones vecinales.

El presidente canario y la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, se reúnen además este lunes en Madrid con representantes de Unicef, Save the Children, ACNUR España, Cruz Roja, Cruz Blanca, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Amnistía Internacional, la Asociación Convive Fundación CEPAIM y la Asociación ACCEM.

Según ha informado Presidencia del Gobierno, estos encuentros persiguen “realizar un amplio análisis de la situación migratoria actual y de las previsiones para los próximos meses”, ya que se espera “un repunte de la ruta atlántica incluso superior al experimentado en los primeros meses del año” en los que se contabilizan más de 20.000 personas llegadas a las costas canarias.

Esta convocatoria se produce después de que el pasado martes el Congreso de los Diputados rechazase, debido a los votos en contra de PP, Vox y Junts, tomar en consideración la reforma de la Ley de Extranjería. En concreto se proponía una modificación del artículo 35 de dicha ley para que la acogida de los menores migrantes no acompañados sea compartida por todas las comunidades autónomas cuando los recursos de la región a la que estos llegan estén por encima del 150% de su ocupación. La reforma de esta Ley fue consensuada por el Gobierno canario, donde gobierna el PP junto a Coalición Canaria, y el Gobierno de España, pero pese a que el PP de las Islas respaldó en un primer momento este cambio normativo, la dirección nacional del partido terminó por rechazarla y, ese mismo día (el martes), también lo hizo el partido en el archipiélago, afirmando que era una reforma de “PSOE, Sumar y CC”. Sin embargo, los populares isleños habían participado desde hace meses en este proceso, tal y como confirmó el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello.

Ese rechazo final de los populares, que tumbó la propuesta canaria, recibió críticas en el Parlamento regional ya el miércoles, cuando Clavijo compareció para responder a las preguntas de los grupos. El presidente dijo estar “perplejo” por lo ocurrido en el Congreso el día anterior, pero en ningún momento reprochó a su socio de Gobierno, el PP, que no le respaldara y que, de hecho, votara en contra. Su vicepresidente, Manuel Domínguez (PP), no estuvo presente en la Cámara, por lo que no escuchó cómo desde el PSOE y Nueva Canarias se acusaba a su partido de traicionar a las Islas, y a él, de ser un político “prescindible” que no había sido capaz de convencer “ni a los suyos”.