Huelga de hambre en el campamento para migrantes de Las Raíces: ''Empiezas la fila a las seis y a las nueve aún no has comido''

Seidou* (nombre ficticio) se pone en la fila para cenar a las seis de la tarde, con la esperanza de ser uno de los primeros en comer. Llegan las nueve y todavía no ha podido conseguir su plato de comida, y cuando llega, se encuentra con una pequeña ración que tiene que saciarle hasta que le toque su turno en el desayuno del día siguiente. A veces es sopa, otras una papa y, cuando hay suerte, un puñado de arroz. Como él, más de 1.000 personas en el campamento para migrantes de La Laguna llevan más de un mes amontonándose frente a una carpa céntrica tres veces al día para poder comer. Así, los migrantes que permanecen en este recurso de emergencia dirigido por Accem, la ONG contratada por el Gobierno de España para gestionar este espacio, han iniciado una huelga de hambre indefinida.

La huelga de hambre comenzó este viernes, cuando agentes de la Policía intervinieron en el recurso. ''Nos dan comida para animales'', dice Ahmed. Otros, como Mohammed, maliense, prefieren comer dentro de su caseta algunas galletas o pan con sardinas cedidos por vecinos y vecinas de la isla. ''Yo hago de traductor aquí para ayudar a muchos chicos que no hablan español ni francés. Les ayudo a hablar con los abogados o con los trabajadores. También tengo que arreglar mis trámites para el asilo. No puedo estar tres horas en una cola para comer la comida que nos dan'', cuenta. Este medio se ha puesto en contacto con Accem para conocer su versión, pero aún no ha respondido.

Una semana después de que este macrocentro, el mayor de los siete instalados en Canarias, comenzara a funcionar, un grupo de 50 personas construyó otras pequeñas casetas frente al antiguo acuartelamiento militar, donde duermen desde entonces en señal de protesta. Ahora, más de tres semanas después de que comenzara esta reivindicación, la situación es la misma y cada vez es mayor el número de inmigrantes que pernocta en el exterior. Muchos días, los que están fuera, comen gracias a la solidaridad de personas como Montse, una mujer de El Sobradillo, que cada semana lleva rancho canario o gofio. Los voluntarios y voluntarias que visitan casi a diario las inmediaciones del campamento están dando clases de español por grupos a los migrantes.

Salir de Tenerife

Para ellos, la principal solución a su situación en Tenerife es que el Ejecutivo central les permita desplazarse a la Península, donde muchos de ellos tienen familiares. Con este propósito, organizaron junto a la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife, una manifestación el pasado sábado 6 de marzo desde Las Raíces hasta el centro de La Laguna. La marcha fue apoyada también por las personas que estaban en sus casas, que aplaudían desde los balcones de las principales vías de la ciudad. ''Libertad, por favor'', gritaban en distintos idiomas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descartó las derivaciones a la Península de aquellos migrantes que no tienen derecho a protección internacional. En una de sus apariciones públicas justificó que ''las políticas migratorias son del conjunto de la Unión Europea y no solo de España''. Sin embargo, la Comisión Europea, en una respuesta formulada por el eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán, aseguró que España tiene la última palabra sobre los traslados de estos grupos desde las Islas a otras Comunidades Autónomas.

Muchos migrantes, antes de diciembre de 2020, intentaron alcanzar el territorio continental por sus propios medios. Sin embargo, a partir de esta fecha, quienes iban a los puertos o aeropuertos canarios podían terminar detenidos o devueltos a los centros de acogida. Interior, aprovechando los controles sanitarios, reforzó la presencia policial en estos puntos para detener a los migrantes llegados en pateras y cayucos que intentaban viajar a la Península. Son órdenes internas de diferentes departamentos de la Policía Nacional para que los agentes estén pendientes de las llegadas de vuelos de Canarias, por si hay migrantes en situación irregular entre ellos", confirmó el Ministerio del Interior a elDiario.es

Por su parte, el Ministerio de Migraciones ya está reubicando en otras regiones a las personas que pueden acceder al asilo.