El presidente del Cabildo de El Hierro: “La agilidad del Gobierno central para derivar migrantes adultos no la tiene el Ejecutivo canario con los menores”

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha comparado la “agilidad” del Gobierno central para derivar a personas migrantes adultas con la actitud del Ejecutivo canario, que no está teniendo esa misma rapidez con los menores migrantes no acompañados llegados a esta pequeña isla.

Más de 1.200 personas han llegado en diferentes cayucos en solo tres días. Armas ha explicado en el programa Hora 25, de la Cadena Ser, que la población herreña es solidaria y empática con estas personas y ha rechazado comparar esta isla con Lampedusa, ya que desde El Hierro sí que se producen derivaciones de las personas llegadas a otros puntos.

El presidente del Cabildo señala que actualmente hay en la isla 197 menores esperando a que se les realice la prueba ósea que determine la edad y que está alojados en una residencia de estudiantes con capacidad para un número mucho menor. Asegura que se intenta que en el tiempo que estén en la isla lo estén lo mejor posible, pero que en ese espacio no se reúnen las mejores condiciones.

“Nosotros no tenemos competencias en migración, pero sí solidaridad como pueblo y empatía”, ha recalcado Armas, que asegura que “hay unos mínimos institucionales que hay que mantener” y que no se está produciendo con el Gobierno de Canarias. El vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez (PP) visitó este jueves la isla, pero el presidente del Cabildo asegura que no le hizo ninguna visita oficial ni se reunió con él pese a que los menores no acompañados son competencia de ese Ejecutivo, por ejemplo.

“Oficialmente no me visitó ni me llamaron, no se cual es la razón por la que vino ni qué vino a a hacer”, resumió Armas, que añadió que no es la primera vez que le ocurre con este Gobierno y que la consejera de Bienestar Social también visitó la isla y no se reunió con él.

Armas hizo hincapié en la entrevista en que se ponga el foco en que El Hierro es “la última oportunidad” para las personas que vienen a las islas en busca de un sueño. Recuerda que en el Faro de Orchilla hay una placa que dice “alegría y tristeza de los inmigrantes” y apunta que esto significa que para los herreños y canarios en su momento “este era el ultimo punto que tocaban antes de ir a America, era una oportunidad o no de ir a Venezuela” o perderse en el Atlántico.