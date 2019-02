Ana Oramas se disculpa por su alusión a las 3.000 Viviendas: "Quise pararle los pies a una ministra"

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, se ha disculpado este miércoles después del revuelo que sus palabras durante el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado la colocaran en el punto de mira de numerosas críticas.

Oramas subió a la tribuna y, durante su discurso, hizo alusión al barrio sevillano de las 3.000 Viviendas, unas palabras que despertaron no solo las críticas de la propia ministra, sino de otros muchos políticos y, especialmente, en Twitter, donde se la acusó de "clasista".

Oramas ha explicado hoy a Efe que en su réplica a la ministra María Jesús Montero no quiso faltar al respeto ni al barrio sevillano ni a sus vecinos. La diputada ha reconocido que se equivocó con la expresión y ha pedido disculpas.



"Vaya mitin, señora ministra. Esto no son las 3.000 Viviendas de Sevilla sino el Congreso de los Diputados y usted la ministra de Hacienda presentando unos presupuestos", dijo Oramas a Montero, en una expresión que le ha costado toda clase de críticas y acusaciones de clasismo por parte de dirigentes del PSOE y Podemos.



La diputada nacionalista canaria ya alegó anoche a través de Twitter que no había querido ofender a nadie, sino poner de relieve que la ministra parecía más estar "dando un mitin" que debatiendo con otros diputados la enmienda a la totalidad de los presupuestos.



"Pero cuando un político tiene que explicar lo que quiso decir, es que te has equivocado", ha reconocido Oramas, que asume su "error" al elegir una expresión que ha dado pie en unos casos a que se malinterpreten su palabras y, en otros, a que se "manipulen".



La diputada tinerfeña ha recordado que procede de la política local y que en su etapa de la alcaldesa de La Laguna trabajó con todos los barrios de su ciudad, también con los más humildes, por lo que considera que por ese lado su trayectoria ya está clara.



Sin embargo, tampoco ha dudado en pedir disculpas a aquellos que se hayan sentido heridos por sus palabras, porque solo buscaba "poner en su lugar" a una ministra que, a su juicio, parece estar en campaña para "sustituir a Susana Díaz en Andalucía".



"En ningún caso quise descalificar ni a una zona ni a un barrio. y que le faltó al respeto al Congreso", ha alegado.



Con todo, ha concluido de esta manera: "En cualquier caso, los errores son míos por haber utilizado una expresión que podía ser susceptible de interpretación o de manipulación".