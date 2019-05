El Banco Europeo de Inversiones pone en remojo el préstamo para el gas en Gran Canaria

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha puesto en remojo el préstamo que concedió a Redexis para la instalación de estructuras de gas en Gran Canaria y Tenerife. La entidad ha comenzado a investigar la operación tras la reclamación presentada por el Cabildo de Gran Canaria por considerar su proyecto "un obstáculo a las renovables" y "por su afección al medioambiente", aparte de "por su falta de viabilidad económica". Por todo ello, la entidad europea no ha abonado la cuantía que inicialmente destinó a este fin.

La División del Mecanismo de Reclamaciones del Banco Europeo de Inversiones ha remitido a la Corporación Insular un extenso informe de evaluación como consecuencia de la denuncia que dirigió el presidente insular, Antonio Morales, al presidente del BEI, Wermer Joyer. Morales emprendió esta acción el año pasado tras la firma del crédito de 125 millones en enero de 2018 entre el presidente de Redexis Gas, Fernando Bergasa, y el entonces vicepresidente del BEI Román Escolano -posteriormente nombrado ministro de Industria del Ejecutivo de Mariano Rajoy-, junto al consejero de Industria del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega.

Redexis Gas anunció la construcción de ocho estaciones de aire propanado, 240 kilómetros de gaseoductos de distribución y 19.000 acometidas en ocho municipios de Gran Canaria y Tenerife. Esta operación para el Cabildo de Gran Canaria “constituía y constituye un inaceptable obstáculo para el desarrollo de energías renovables en un archipiélago que registra una de las más elevadas huella de carbono de España por las emisiones de gases de efecto invernadero”, explicó el presidente insular, Antonio Morales, tras recibir en la tarde de este jueves el informe definitivo no sujeto a confidencialidad, como lo había estado hasta ahora todo el procedimiento.

Se trata de una “buena noticia porque el Banco Europeo de Inversiones escucha a una administración pública, al Cabildo de Gran Canaria, y abre un proceso de investigación para aclarar si existe viabilidad económica, nosotros insistimos en que no existe porque no tiene estudio de impacto económico, no tiene clientes, ni casa con las decisiones de la Unión Europea de impedir el aumento de emisiones de CO2”, manifestó Morales. El presidente insular cree que “hay que poner en marcha procesos que consigan disminuir la huella ecológica y avanzar hacia la descarbonización”.

El Cabildo ha presentado varios argumentos que serán investigados por parte de la entidad: si el alcance de la evaluación del BEI fue el adecuado teniendo en cuenta el contexto del programa, incluida la evaluación de los potenciales riesgos e impactos medioambientales y sociales, y la capacidad del promotor para abordarlos y gestionarlos de una manera apropiada; si la entidad adoptó las medidas adecuadas para asegurarse del cumplimiento del Derecho de la UE y nacional, particularmente en cuanto a la decisión de aprobación de la evaluación de impacto ambiental; si aplicó correctamente sus normas relacionadas con el clima, especialmente en cuanto a la evaluación de la huella de carbono. Además, se investigará si el BEI evaluó adecuadamente la viabilidad económica del programa.

Tras la denuncia interpuesta en febrero de 2018, el Cabildo de Gran Canaria ha suministrado al MR-BEI varios documentos complementarios para reforzar la reclamación, incluyendo una segunda serie de alegaciones al Informe de Evaluación Inicial en el presente mes de mayo.

"Decisiones ejemplares contra la destrucción del planeta"

El grado de generación de energías renovables en Canarias no supera el 10%, mientras que el 90% restante se produce quemando hidrocarburos y contribuyendo de forma notoria al incremento del calentamiento global.

El Cabildo remitió un último escrito al Banco Europeo en abril de 2019 tras recibir un primer borrador del informe, en el que el presidente insular le hizo “un llamamiento a la coherencia, a la responsabilidad y a la urgencia de adoptar decisiones comprometidas en materia de lucha contra el calentamiento global”.

Morales hizo hincapié en los escenarios descritos por entidades como la NASA, la NOAA, el IPCC, u organizaciones internacionales como Greenpeace, WWF, además de multitud de entidades científicas y de millones de jóvenes, que hoy día se movilizan en los cinco continentes para reclamar medidas sin precedentes contra la destrucción del planeta, lo que constituye un reto que “deben ser abordados con decisión y con hechos ejemplares por parte de las instituciones europeas”.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria explica en su última comunicación con el BEI que “no pretende rechazar este proyecto gasista en Canarias por motivos políticos, económicos o de cualquier otra índole que no sea la apuesta efectiva por la sostenibilidad energética con fuentes renovables y la protección efectiva de la población humana de las Islas, de su territorio y de sus recursos más vitales”.

“Las administraciones debemos otorgar ejemplaridad en las decisiones que afectan al futuro del planeta, y por ello les rogamos tengan en consideración en sus próximas evaluaciones que promover nuevas infraestructuras basadas en la quema de hidrocarburos constituye, en primera instancia, una seria contradicción ante la propia ciudadanía a la que procuramos involucrar en esta lucha para dar respuesta a sus justas demandas y, en segundo término –concluye-, un agravante tan incuestionable como inaceptable por continuar incrementando el calentamiento global en el mundo”.

Redexis asegura que "cumple con los objetivos, políticas y criterios generales del Banco"

Por su parte, Redexis hace una interpretación contraria a la de la Corporación Insular y emite un comunicado en el que explica la financiación de las redes de gas "cumple con los objetivos, políticas y criterios generales del Banco". La empresa cree que resulta “compatible con los principios fundamentales consagrados en el Acuerdo de París”, y “está en línea en línea con el objetivo del Gobierno español de incrementar la base de demanda de gas natural en el país”.

El Informe de Evaluación Inicial no afecta a la vigencia del préstamo concedido por parte del BEI a Redexis que se encuentra vigor, e íntegramente a disposición de la compañía gasista, informa.